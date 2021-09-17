台股爆大量甩尾收黑 三大法人買超33.44億元 投信連7買

中秋連假前最後一個交易日，台股早盤急挫摜破月線，台積電盤中挺身帶動指數反彈漲逾百點，不過，受富時成分股權重調整盤後生效影響，台積電尾盤遭突襲壓回平盤，指數爆出逾 622 億元大量，逾百漲點回吐，三大法人合計買超 33.44 億元，投信連 7 買。

加權指數今 (17) 日終場小跌 1 點，收在 17276 點，成交值放大至 3107.37 億元，周線連 2 黑，本周累計下跌 197 點。觀察法人籌碼變動，外資今天買超 15.99 億元；投信已經連續 7 個交易日買超，今天再敲進 11.85 億元；自營商也轉為買超 5.57 億元，三大法人合計買超 33.44 億元。

權王台積電盤中吸引買盤進駐，回神上漲 1.5%，最高來到 610 元，但最後一盤遭到大舉調節，漲幅全部回吐，以平盤價 600 元作收；聯發科、鴻海、國巨、瑞昱、廣達等電子股仍扮演撐盤要角；不過，日月光投控、大立光、台達電等震盪走低。

航運股揚帆再出發，長榮、陽明上漲 3-4%，萬海站穩 200 元之上，漲幅超過 4%；沉寂已久的航空雙雄華航、長榮航，今天上漲逾 1%。中鋼 10 月盤價持平，豐興棒線與東和鋼鐵 H 型鋼最新報價也都開出平盤，鋼鐵軍團普遍回檔，中鋼翻黑下挫近 2%，豐興、燁輝、大成鋼等賣壓也偏重。

高速傳輸需求持續看好，威盛集團旗下威鋒電子推出全球第一顆 USB4 終端裝置控制晶片 VL830，被視為 USB 架構的重大更新，威鋒電子今天吸引資金進駐，強勢攻上漲停 518 元，另外 3 家高速傳輸 IC 設計廠祥碩、創惟、譜瑞 - KY，同樣獲買盤青睞，漲勢強勁。

值得注意的是，高價股今天上演排名大戰，富邦媒盤後納入台灣 50 成分股，早盤獲得買盤追捧，一度攻上 2190 元，擠下信驊登上台股第三高價股，但賣壓隨之出籠，股價急挫，同時，信驊也湧進大單，帶動股價翻紅大漲半根停板，收 2275 元，拉近了與大立光的差距。