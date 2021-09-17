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〈焦點股〉子公司配息挹注獲利 大同噴漲停攀近3年新高

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉子公司配息挹注獲利 大同噴漲停攀近3年新高。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉子公司配息挹注獲利 大同噴漲停攀近3年新高。(鉅亨網資料照)
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大同尚志資產股息獲利台股

新經營團隊入主大同 (2371-TW) 後，陸續繳出亮眼成績單，子公司尚志資產將於 9 月 22 日除息，配發現金股利 5.15 億元，母公司大同獲利大進補，近來吸引買盤提前進駐，股價連日走揚，今 (17) 日更直奔漲停價，創近 3 年新高，盤中逾 5 萬張委買單高掛。

大同今天放量大漲，並衝上漲停價 33.4 元，改寫 2018 年 12 月以來新高。大同近 2 日獲得外資、投信聯手買超近 7000 張，累計近 7 個交易日已大漲近 2 成，漲勢相當凌厲。

大同去年虧損 10.76 億元，若排除認列華映公司 25.9 億元投資損失，在轉投資公司尚志資產大同莊園案的獲利挹注下，及已連續 20 年獲利且穩定配發股利的大世科加持下，實為獲利。

大同今年上半年累計純益 5.26 億元，較去年同期的 1.75 億元激增 3 倍，每股稅後純益為 0.23 元。大同 8 月營收 27.93 億元，月增 18.82%，年增 23.13%；累計前 8 月營收 191.22 億元，年減 11.66%。

尚志資產公告將於 9 月 22 日除息，配發 5.15 億元現金股利；大世科則於 10 月 8 日除息，每股配發 1.5 元現金股利。

尚志資產今年前三季已挹注大同獲利 12.15 億元，「大同莊園」第二期推出預售後已完銷，總銷金額約 25 億元，預計 2023 年第二季完工，加上中和捷運聯開發案取得捷運萬大線第一期 LG07 站投資權，可望逐年貢獻獲利。

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