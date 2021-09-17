英國8月零售銷售額月減0.9% 連續第4個月下跌

根據英國國家統計局 (ONS) 在週五 (17 日) 公布的最新數據顯示，英國 8 月零售銷售額連續第 4 個月下跌，不過銷售量仍高於疫情前水準。

數據顯示，繼 7 月份下降 2.8% 之後，8 月份英國零售銷售額再度下跌了 0.9%，低於分析師預期的增長 0.7%，這是自 1996 年以來零售額首次連續 4 個月下跌。不過，仍較 2020 年 2 月疫情爆發前的準水高出 4.6%。

英國國家統計局副國家統計員 Jonathan Athow 表示：「8 月份的零售銷售額再度下跌，但跌幅不及 7 月份，總體而言，仍高於疫情前的水平。零售銷售額的下跌，主要與防疫封鎖限制解除後，民眾外出用餐增加有關，因此減少了超市的採購。」

此外，Athow 也表示，隨著人們外出活動增多，8 月份汽車燃料銷量增長了 1.5%，但仍低於疫情前的水準。

Open Table 的數據顯示，8 月份餐廳預訂量有所增加。與此同時，非食品商店的銷售額下跌了 1%，部分原因是百貨商店 8 月銷售額下跌了 3.7%。

報告中也指出，根據調查顯示，在截至 8 月 22 日的 2 週內，約有 6.5% 的零售商表示，由於持續的供應鏈困境，使他們無法獲得所需的原料、商品或服務。

Alvarez & Marsal 歐洲零售和消費者業務部董事總經理 Erin Brookes 表示：「根據今日發布的數據，零售商應該要開始為聖誕節做準備，考慮到去年的防疫封鎖限制，今年聖誕節應該令人期待。」

他也表示，了解消費者需求並維持靈活的供應鏈至關重要。企業應該加強供應鏈並使供應鏈多樣化，以應對消費者習慣的長期變化。