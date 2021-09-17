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財產偏愛「傳子」 去年男性被繼承人占比逾6成

鉅亨網記者郭幸宜 台北
財產偏愛「傳子」 去年男性被繼承人占比逾6成。(鉅亨網資料照)
財產偏愛「傳子」 去年男性被繼承人占比逾6成。(鉅亨網資料照)
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繼承遺產財產被繼承人財政部

國人傳承家產仍以「傳子」居多，根據財政部統計，2020 年國人遺產稅實徵案件共 9846 件，其中男性被繼承人 6219 人、占比 63.2%，女性僅 3627 人、占比約 36.8%，顯示不論在職場或家產傳承，男生仍具相對優勢。

財政部今 (17) 日發布統計通報，自 2008 年以來，男性被繼承人的占比雖從 72.3% 減少 9.1 個百分點降至 63.2%，女性被繼承人的比重則從 27.7% 增加至 36.8%，兩性之間差距從原本的 44.6 個百分點縮小至 26.4 個百分點。

但從去年的實徵案件遺產總額來看，男性被繼承人比重高達 72%，比起女性比重僅 28%，兩性之間仍有 44 個百分點的差距，顯示在職場上及家產繼承方面，男生仍相對吃香。

統計處分析，男生被繼承人比重長期偏高，研判應與男生處於相對有利的位置有關，因此留有遺產的人仍以男性居多，不過隨著女性經濟能力提高，購置財產情形增加，以及家戶財產登記規劃的性別觀念逐漸轉變，預期未來身後遺產的兩性差異可望逐漸縮小。

而男性在財產繼承較為吃香，也能從拋棄繼承窺見端倪，統計 2020 年女性拋棄繼承比重約 55.5%，比男性 44.5% 高出 11 個百分點，從年齡級距來看，20 歲以上各年齡層都呈現女性拋棄繼承的比重高於男生，其中又以 60 到 64 歲差距最大，差距多達 24.6 個百分點。

另外，如果繼承人全部抛棄繼承，或無繼承人承認繼承，經公示催告程序屆滿，根據民法相關規定處分此類遺產後，仍有賸餘部分歸屬國庫，統計 2012 年到 2020 年期間，無人承認繼承遺產賸餘現金解繳國庫共 327 件，合計金額 9.5 億元，折算平均每年約 36 件、金額約 1 億元。
 

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