德國德勒斯登停電衝擊英飛凌、格芯生產 半導體業供不應求情況加劇

德國德勒斯登 13 日發生大規模停電，停電影響長達 1-2 小時，由於當地為歐洲半導體晶圓廠重要聚落，包括格芯、英飛凌、博世在當地都有廠房，各半導體廠因停電而中斷生產作業，除將吸收晶圓廢片損失外，在目前全球晶片持續吃緊的情況下，恐使產業供不應求情況更加雪上加霜。

據外媒報導，德勒斯登 13 日發生大規模停電，當地 95% 區域都在停電範圍，且停電時間長達 1-2 小時，據當地警方調查，事故原因可能是金屬塗裝氣球落在德勒斯登南部變電站開關櫃敏感點上，引發短路。

包括晶圓代工廠格芯、IDM 大廠英飛凌及汽車零組件大廠博世，在當地均有廠房，格芯擁有兩座獨立於公共電網的能源供應中心，受影響相對較小。格芯表示，分散式能源供應不能覆蓋所有地區，停電對生產還是產生輕微影響。

格芯德勒斯登 Fab 1 晶圓廠主要生產 22FDX、28SLP、40/45/55NV 及 BCDLite 製程，應用在汽車、行動裝置、物聯網與工業相關晶片。

英飛凌則在停電 2 天後，陸續恢復生產。英飛凌 15 日表示，兩條產線將逐漸恢復生產，但產能完全拉升還需要一些時間，將全力將損失降至最低。博世斥資 10 億歐元在當地建新廠，今年 7 月才開始生產，卻遭遇此次大規模停電。

近來半導體產業雖頻傳雜音，但 IC 設計指出，成熟製程需求仍強勁，就算台積電明年增加 20% 產能，還是無法在短期內解決供給缺口，明年還是會持續缺貨。此次大規模停電事件，預期將讓產業供給吃緊情況更嚴峻。

