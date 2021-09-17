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花蓮新城礦權展延撤銷確定 亞泥：依規定仍可正常採礦

鉅亨網記者彭昱文 台北
亞泥董事長徐旭東。(鉅亨網資料照)
亞泥董事長徐旭東。(鉅亨網資料照)
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亞泥花蓮礦場

亞泥 (1102-TW) 今 (17) 日公告，花蓮廠新城山礦場礦業權展限遭最高行政法院撤銷，後續將依主管機關通知辦理礦業權展限申請程序；不過，目前依規定仍可繼續正常採礦，對公司財務業務尚無重大影響。

亞泥花蓮廠新城山礦場之礦業權在 2017 年 11 月 22 日屆滿，公司依規定在 2016 年 11 月 25 日提出礦業權展限申請，經濟部則在 2017 年 3 月 14 日核准亞泥新城礦區礦權展延 20 年。

不過，當地居民認為，經濟部未顧及居民權益就逕自展延，向行政院提起訴願遭駁回，隨後向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及亞泥已展延的礦權。

臺北高等行政法院一審判決撤銷行政院訴願決定，以及經濟部核准亞泥礦業權展限處分，亞泥不服提起上訴，最高行政 16 日判決以未踐行原基法第 21 條第 1 項規定而撤銷訴願決定及原處分、駁回亞泥上訴。

亞泥表示，雖然對本次訴訟結果雖感遺憾，但無論訴訟結果為何，均不影響公司與部落共存共榮的決心。

亞泥強調，自去年 6 月下旬正式宣示啟動原住民諮商程序至今，已召開 6 場部落說明會，今年雖然因本土新冠疫情爆發影響，與部落諮商程序進行稍有延誤，但將持續推動與原住民部落之諮商程序，以符各界期盼。

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