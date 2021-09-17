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〈美股早盤〉投資者謹慎面對四巫日 主要指數走低

鉅亨網新聞中心
投資者謹慎面對四巫日 主要指數走低(圖:AFP)
投資者謹慎面對四巫日 主要指數走低(圖:AFP)
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美股早盤四巫日聯準會縮減購債疫情加強針

週五 (17 日) 是美股的四巫日，投資者呈現謹慎心態，美股開盤普遍走弱。道瓊工業指數跌 0.16%，標普 500 指數跌 0.22%，那斯達克綜合指數跌 0.22%，費半指數跌 0.45%。

投資者對市場上多個潛在風險保持警戒，包括 Delta 變種病毒對經濟重啟的影響、通膨上升的影響，以及中國加強監管帶來的動盪等。

美國聯準會仍是市場關注焦點。接受彭博調查的經濟學家預計，聯準會可能會在下週的會議上暗示其將縮減每月資產購買規模，並在 11 月份發表正式聲明。

不過古根漢 (Guggenheim) 報告認為，由於美國兩黨在舉債上限問題上爭論不休，將使聯準會推遲縮減購債，並導致美債殖利率進一步走弱。

美國 FDA 的一個小組將於週五開會，就輝瑞和 BioNTech 公司向公眾提供疫苗加強針的申請，進行辯論和投票。

數據公司 IHS Markit 週四表示，半導體短缺以及晶片封裝和測試延遲，將導致今年全球輕型汽車産量減少 500 萬輛。

截至台北時間週五 21 時許： 
  • 道瓊指數下跌 56.23 點或 - 0.16%，暫報 34695.09 點
  • 那斯達克下跌 33.09 點或 - 0.22%，暫報 15148.83 點
  • 標普 500 下跌 9.83 點或 - 0.22%，暫報 4463.92 點
  • 費半下跌 15.83 點或 - 0.45%，暫報 3457.77 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.87% 至每股 119.74 美元
  • 十年期美債殖利率升至 1.37%
  • 紐約輕原油下跌 0.5%，至每桶 72.23 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.34%，至每桶 75.41 美元
  • 黃金上漲 0.2%，至每盎司 1759.90 美元
  • 美元指數下跌 0.13% 至 92.80 點  
焦點個股：

景順 (IVZ-US) 漲 5.74%，報 26.33 美元

媒體報導，景順 (Invesco Ltd.) 正在與道富銀行 (State Street Corp.) 的資產管理業務進行合併談判。知情人士說，這些消息人士稱，交易並非迫在眉睫，也可能根本不會發生。

目前尚不清楚這筆潛在交易的條款如何，但鑑於道富的資產管理部門管理著近 4 兆美元資產，這將是近期業內規模最大的交易之一。

通用汽車 (GM-US) 漲 0.55%，報 51.80 美元

由於全球半導體短缺繼續限制生產，通用汽車計畫延長 7 家北美工廠的停工時間。此前，通用汽車因電池問題召回了 12 輛雪佛蘭 Bolt 電動汽車。

通用汽車表示，在召回措施能夠解決火災風險問題之前，不會恢復 Bolt 的生産或銷售。通用汽車 8 月份將召回範圍擴大至 14 萬輛以上，以更換電池模塊，目前估計成本爲 18 億美元

美國鋼鐵 (X-US) 跌 4.55%，報 24.23 美元

美國鋼鐵 (X-US) 週四 (16 日) 宣布將斥資約 30 億美元建造新煉鋼廠，這是鋼鐵業對市況有信心、認為價格上漲將持續的最新跡象。

美鋼表示，新廠主要使用廢鋼，比傳統使用煤炭煉鐵的綜合鋼廠節能許多，預計新廠於 2022 年上半年開工，2024 年開始量產。

每日關鍵經濟數據：
  • 週五稍晚將公布美國 9 月密西根大學消費者信心指數初值
華爾街分析：

高盛衍生品研究主管 John Marshall 週五發布報告認為，由於季節性的不確定性上升、持續的疫情威脅以及重大的貨幣和財政政策催化劑，到下個月波動將會上升。他援引數據表示，從 8 月到 10 月，標普 500 指數的波動性通常會增加 27%。

投資諮詢公司 MBMG Group 的聯合創辦人 Paul Gambles 表示，鑑於即將出現的一系列風險，包括對通膨上升的擔憂、對疫情打擊經濟前景的持續擔憂、供應短缺和估值擔憂等，投資者應該考慮觀望，並大量增加現金部位。

與此觀點相反，橋水創辦人 Ray Dalio 本週早些表示，他仍感覺「現金是垃圾」，對個人投資者而言，最重要的是要知道「如何做好多元化投資」。

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