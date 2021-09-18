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白宮力促調高舉債上限 憂債務違約恐引發經濟衰退

鉅亨網編譯段智恆
白宮力促調高舉債上限 憂債務違約恐引發經濟衰退 (圖片：AFP)
白宮力促調高舉債上限 憂債務違約恐引發經濟衰退 (圖片：AFP)
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美國經濟舉債上限債務違約白宮拜登

白宮周五 (17 日) 向各州與地方政府示警，美國債務違約風險可能引發經濟衰退，並中斷聯邦政府各項計畫的資金援助，力促國會提高或凍結舉債上限，以避免危機發生。

白宮周五給各州與地方政府的信中寫道：「觸及舉債上限可能導致經濟衰退，經濟成長將停滯不前，失業率將上升，勞動市場可能會失去數百萬個就業機會。」

白宮警告，一旦債務違約，連鎖效應恐擴及全美各州與各城市，救災、醫療補助、兒童健保、兒童營養、教育以及基礎建設等項目資金可能就此斷炊。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 曾多次呼籲提高舉債上限，並於周四 (16 日) 致電參議院少數黨領袖麥康奈爾 ((Mitch McConnell)) 尋求支持，但遭回絕，眼看債務違約危機步步逼近，兩黨對此問題仍意見分歧。

自從今年 8 月恢復實施舉債上限後，財政部便採取特別措施，讓政府舉債得以在不超過限制門檻的情況下，繼續維持政府運作。然而，葉倫警告，特別措施下的資金將於 10 月用罄，若國會仍未採取行動，將面臨債務違約。

白宮警告，如果兩黨繼續就舉債上限問題僵持不下，標普 500 指數恐將暴跌，且各州養老基金資產價值下滑，將影響各州支付養老金的能力。

白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 周五也呼籲兩黨採取行動。

狄斯表示，兩黨目前對舉債上限問題仍未達共識，而要解決債務問題最佳方法就是避免過多意見分歧，避免對經濟與國家造成傷害才是最重要的。

(本篇文章不提供合作夥伴轉載)

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