〈美股盤前要聞〉美股四巫日前 美股期貨下跌

美國今日將公布 9 月密西根大學消費者信心指數。美股「四巫日」到來，美國 10 年期公債殖利率來到 1.341%。美股期貨週五 (17 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.28%，標普 500 期貨跌 0.32%，那斯達克 100 期貨跌 0.36%。

1. 美債務上限問題未解 古根漢：Fed 恐推遲縮減購債計畫

古根漢投資公司（Guggenheim Partners）表示，經濟數據疲軟，加上兩黨在債務提高上限問題爭論不休，可能導致市場動盪與經濟中斷，並使美國聯準會（Fed）把啟動縮減購債的時間表延到 12 月。

多數投資人目前預期 Fed 將在 11 月採取行動，但古根漢認為時機可能延到 12 月，因為兩黨在債務上限的「鬧劇」，可能導致公債殖利率進一步下滑。

此外，包括非農就業報告在內，最近的經濟數據也顯示，Fed 不太可能在下周開會時宣布縮減購債。

2. 傳蘋果掀蓋手機 2023 年問世

南韓媒體 Business Korea 周五 (17 日) 引述產業消息人士報導，蘋果預計第一款折疊式手機將於 2023 年問世。

消息人士表示，蘋果正在開發兩款折疊式手機，一種為上下掀蓋式，另一種為左右開蓋式， LG 顯示 (LG Display) 正與其共同開發可折疊的 OLED 面板。消息顯示，採用蝕刻來減少厚度的折疊面板很可能是 7.5 吋，而蘋果首款可折疊手機很可能是上下掀蓋式手機。

不過，消息人士說，在三星、華為與小米等手機品牌已相繼發布折疊手機情況下，即便加入市場，蘋果仍將暫時無法擁有主導地位。蘋果早在 2016 年便開始布局折疊手機。

3. 電動皮卡 F150 Lightning 預購超踴躍 福特宣布擴大產能

福特汽車周四 (16 日) 表示，全電動皮卡 F-150 Lightning 已經接獲 15 萬筆預購訂單，為了因應強勁的需求，將把年產能提高一倍，預定明年春天開賣。

福特在一場密西根州長 Gretchen Whitmer 參與的活動中表示，將為密州三座工廠投資 2.5 億美元、並招募 450 人，把年產量提高一倍至 8 萬輛。

F-150 原本就是福特的暢銷車款，全電動版本的 F-150 Lightning 從發表至今共接到超過 15 萬筆訂單。該電動皮卡預定明年春天正式開賣，周四展開「預先生產」(pre-production) 作業。

4. 美國鋼鐵宣布砸 30 億美元擴產

美國鋼鐵 (X-US) 周四 (16 日) 宣布將斥資約 30 億美元建造新煉鋼廠，這是鋼鐵業對市況有信心、認為價格上漲將持續的最新跡象。

美鋼表示，新廠主要使用廢鋼，比傳統使用煤炭煉鐵的綜合鋼廠節能許多，預計新廠於 2022 年上半年開工，2024 年開始量產。此外，為了努力實現 2030 年溫室氣體排放量降低 20% 的目標，新工廠計劃生產 300 萬噸平軋鋼產品。

美鋼表示，潛在設廠地點包括印第安那州和伊利諾州，美鋼於這兩州有營運電孤爐 (EAF) 以及新設鋼廠場地。

5. 馬斯克：中國市場潛力無窮 當地電動車廠值得尊敬

媒周五 (16 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克在全球綠能車線上會議上對中國電動車製造商讚譽有加，並認為當地市場極具潛力，此外，他表示特斯拉將與世界各國當局合作，確保自駕車的數據安全。

彭博和路透報導，馬斯克於線上會議中表示，他對推動電動車技術發展的眾多中國汽車製造商表示尊敬，認為中國電動車市場具有巨大潛力 。

特斯拉 (TSLA-US) 於 2019 年在上海建立超級工廠並於去年開始量產， 不過近期面臨蔚來汽車 (NIO-US)、理想汽車 (LI-US) 等中國車廠的競爭。2020 年，特斯拉中國銷售量達 14.7 萬輛，約佔其全球銷量的 30%。