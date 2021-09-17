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高球具代工龍頭復盛應用 越南廠防疫停工延至10/3

鉅亨網記者張欽發 台北
復盛應用董事長李亮箴。(鉅亨網記者張欽發攝)
復盛應用董事長李亮箴。(鉅亨網記者張欽發攝)
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越南明安復盛應用

越南在疫苗接種覆蓋率仍不足情況下，豐泰 (9910-TW) 位在越南同奈省的 DV、DP、DO、DVM、DS 等廠暫停營運時間，將再延長至 9 月 30 日，而高爾夫球具代工龍頭復盛應用 (6670-TW) 今 (17) 日也公告，越南廠區停工時間將延長到 10 月 3 日。

不過，復盛應用主管指出，復盛應用越南廠將隨時依當地政府防疫規劃，積極進行復工準備，但未獲政府明確解封宣布前，仍先以 14 天爲一周期的宣布越南廠停工時間，期間如有政策放寬，將會逐步增加產能開出。

越南當地媒體先前指出，越南同奈省政府有意在 9 月 20 日之後，放寬停工防疫管制措施，讓企業有限度實施員工分流上班；消息傳出後，明安 (8938-TW) 也在積極申請準備越南同奈廠區復工。

在越南投資台商指出，越南地方政府一再延長企業停工防疫措施，主要是南越鄰胡志明的六省，包括頭頓、同奈、平陽地方政府聯合採取封鎖措施，造成企業從 8 月起的停工防疫時間一直延長至今。

目前越南疫情略獲控制，越南台商指出，越南政府政府也依照重症入院、出院升降及染疫死亡人數，做為疫情控制參考指標，而越南當地媒體日前報導，同奈政府有意在 9 月 20 日之後放寬停工管制措施，主要是企業停工對當地經濟極為不利，同奈疫情控制較穩定，但越南境內疫情控制困境在疫苗數量不足，接種覆蓋率相對偏低。

目前包括寶成 (9904-TW) 、志強 - KY(6768-TW) 及錩新 (2415-TW) 皆指出，越南廠區停工、復工日期將配合政府，不過，8 月完全停工生產的錩新在客戶催貨下，已在當地採取符合政府「三就地 」管制原則，準備逐步恢復生產。

 

 

 

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