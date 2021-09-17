外資砸近60億元 回頭加碼貨櫃三雄

台股今 (17) 日為中秋節前最後一個交易日，但尾盤受節前賣壓出籠、富時指數調整影響，終場翻黑小跌 1.91 點，收在 17276.79 點，三大法人同步買超，合計買超 33.44 億元，其中，外資回頭加碼貨櫃海運三雄陽明、長榮、萬海，合計買超逾 4.2 萬張，加碼近 60 億元。

期貨方面，外資在連假前持續減碼空單，今日在減 1381 口空單，空單未平倉口數降到 16613 口，投信則減碼 74 口空單，空單未平倉口數來到 2289 口，自營商則減碼 1057 口多單，多單未平倉口數降為 10753 口。

觀察外資動向，今日回頭買超 15.99 億元，鎖定加碼航運三雄，陽明、長榮分居前兩名，各買超 18351、15829 張，萬海也獲外資青睞，買超 8328 張，統計外資光航運三雄就買進 59.85 億元，友達、宏碁也分別有 13377、10700 張，均破萬張，其他還有遠東銀、彩晶、亞泥、廣達、潤泰新等。

賣超方面，外資大砍開發金 31155 張居冠，聯電、中鋼等指標股也遭賣超 29652 張、23317 張，記憶體族群也被外資看衰，華邦電、旺宏各遭賣 21314 張、17697 張，富邦金、中石化、新光金、菱生賣超張數皆逾萬張。

投信則連續 7 個交易日買超台股，今日再買進 11.85 億元，金像電 8591 張居冠，永豐金 7271 張居次，亞聚也有 6174 張，其他則依序為第一金、裕隆、群創、玉山金、緯創、奇鋐、台揚等。

賣超方面，投信則與外資對作，分別賣超友達、亞泥各 19015 張、13747 張，不過與外資同步調節聯電，賣超 6470 張，其他還包含華航、中信金、超豐、開發金、國泰金、台新金、南亞科等。