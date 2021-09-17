電信商iPhone 13資費出爐 一張圖看懂各家雙飽方案購機價

蘋果新機 iPhone 13 下周五 (24 日) 開賣，電信業者資費全數出爐，5G 吃到飽與網內互打的雙飽方案，電信三雄最低資費維持在 1399 元，若綁約 48 個月，iPhone 13 mini 128GB 即可 0 元帶回家；頂規 iPhone 13 Pro Max 1T 專案價不到 3 萬元。

值得注意的是，電信三雄今年最低資費門檻仍出現分歧，遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) 同樣維持 999 元，不過中華電 (2412-TW) 今年最低資費門檻一樣只要 599 元，綁約 24/30/36 個月的合約。

此外，亞太電透過與遠傳 5G 三共，將可提供 80MHZ 頻寬，不過購機價仍略有差異，以 iPhone 13 Pro 256GB 為例，同樣月繳 1399 元、綁約 48 個月，遠傳專案價 11300 元、亞太電則 9800 元。

觀察電信三雄 5G 吃到飽資費，均以 1399 元為雙飽最低門檻，除了 iPhone 13 mini 128GB 專案價都為 0 元外，預購量比重最高的 iPhone 13 Pro 與 Pro Max 256GB，專案價 2 萬元有找。

中華電 iPhone 13 系列新機資費，一樣分為 7 個級距，分別為 599、799、999、1199、1399、1599、1799 與 2699 元，其中，最低價 599 元除了有 4G 輕速吃到飽、量到降速 5Mbps 外，每月 5G 上網量 24GB，熱點分享量則與上網量併記；通話方面，則包括網內前 5 分鐘免費，每月送網外 30 分鐘與市話 30 分鐘。

觀察亞太電與台灣之星新機資費，兩家資費、購機專案價幾乎雷同，不過亞太電與遠傳合作 5G 三共後，將可提供 80MHZ 頻寬，但新機價格較遠傳略低，以 iPhone 13 Pro 256GB 為例，同樣 1399 元、綁約 48 個月，遠傳專案價 11300 元、亞太電則 9800 元。