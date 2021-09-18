〈美股熱門股〉輝瑞第三劑疫苗施打申請失利跌1% 傳景順業務合併漲5%

輝瑞第三劑疫苗施打申請失利 下跌 1.3%

輝瑞 (PFE-US) 日前向美國食品藥物管理局（FDA）提出全美施打第三劑疫苗的申請，但 FDA 專家小組周五（17 日）開會反對，消息影響輝瑞與其合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 股價分別下跌 1.30% 與 3.61%。

FDA 專家小組以 16 票贊同比 2 票反對否決輝瑞提議，不過仍推薦 65 歲以上長者或免疫系統虛弱的人施打第三劑疫苗。

波士頓兒童醫院的疫苗與傳染病專家 Ofer Levy 說：「我的看法是，第三劑疫苗或許對長者有幫助，而最後也可能適用於一般大眾。」

傳景順與道富洽談業務合併 勁揚 5.46%

景順（Invesco）(IVZ-US) 周五傳出與道富銀行（State Street）(STT-US) 的資產管理業務洽商合併，景順股價勁揚 5.46% 至每股 26.25 美元，不過道富股價卻下跌 2.56% 至每股 84.82 美元。

知情人士透露，該筆交易不會馬上完成，談判也有破局可能，目前還不清楚這筆交易的細節，但鑑於道富的資產管理業務管理近 4 兆美元資產，將是近期金融業大型交易之一。

道富是全球大型託管銀行之一，提供其他投資管理公司會計與行政服務。該公司旗下的投資業務道富環球投資管理（State Street Global Advisors）為 ETF 領導銷售商，也是此類低成本投資架構的開創者。

景順管理 1.5 兆美元的資產與大規模 ETF 業務，該公司市值約 110 億美元，而道富銀行的市值約 320 億美元。

Diamondback 祭 20 億美元庫藏股 股價上漲 3.18%

能源公司 Diamondback(FANG-US) 董事會宣布實施 20 億美元的庫藏股計畫消息後，周五股價上漲 3.18% 至每股 82.62 美元。

Diamondback 表示，實施庫藏股是為加速第四季向股東配發股利計畫的一部份，同時也考慮到強勁的營運表現與資本市場效率改善。

Cowen 分析師 David Deckelbaum 表示，該公司第一季與第二季的生產與資本支出均超出預期，此舉值得注意。

Deckelbaum 重申對該股「優於大盤」（Outperform）評等，並將目標價定在每股 108 美元，較上一交易日每股 80.07 美元收盤價溢價 35%。