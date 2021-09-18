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〈美股盤後〉四巫日美股盡墨 科技、材料股下殺領跌

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉四巫日美股盡墨 科技、材料股下殺領跌 (圖片：AFP)
〈美股盤後〉四巫日美股盡墨 科技、材料股下殺領跌 (圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠

週五 (17 日) 華爾街迎來美股四巫日，受到原物料價格下跌拖累，材料股領跌，科技股因美債殖利率攀升而受挫，四大指數盡墨，台積電 ADR 跌逾 2.5%，費半指數大跌逾 1.5%，道瓊收黑逾 160 點。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.27 億例，死亡數突破 467 萬例。美國累計確診超過 4187 萬例，累計死亡數超過 67.1 萬。印度累計確診超過 3338 萬例，巴西累計確診 3338 萬例。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 166.44 點，或 0.48%，收 34,584.88 點。
  • 那斯達克下跌 137.96 點，或 0.91%，收 15,043.97 點。
  • 標普 500 指數下跌 40.76 點，或 0.91%，收 4,432.99 點。
  • 費城半導體指數下跌 52.4 點，或 1.51%，收 3,421.2 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健股收紅，材料、公用事業和資訊科技股領跌。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

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