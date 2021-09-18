美二手車價格恐再現漲勢 引通膨擔憂

今年二手車價格狂飆成為美國通膨推手之一，Manheim 數據顯示，9 月上半月指數比 8 月同期上漲 3.6%，並預估價格還可能進一步上揚，意味著夏季漲勢暫歇並非價格見頂，而是醞釀下一個高點的開端。

Manheim 二手車價格指數 (Manheim Used Vehicle Value Index) 顯示，9 月上半月指數比 8 月同期上漲 3.6%，整個 9 月可能出現 5 月以來首次單月成長。

此外，9 月上半月較去年同期上漲 24.9%，整個 9 月可能比去年上漲，延續 2020 年 6 月至今連續上揚的走勢。

由於供應鏈中斷與經濟反彈，今年二手車價格飆升，成為美國通膨升溫主要原因。8 月消費者物價指數 (CPI) 顯示，二手車與卡車價格自 2 月來首見下降，但這可能只是暫時現象，而非價格觸頂。

豐田汽車經銷商 Brian Benstock 說，二手車價格飆升的主因仍是新車供應短缺，隨著新冠疫情因變種病毒 Delta 升溫，許多汽車製造商紛紛大幅削減產量。

汽車製造商表示，今年秋季的新車生產也將繼續受晶片荒與東南亞新冠疫情蔓延的限制。IHS Markit 周四將今年的汽車產量預測下調 6.2% ，相當於調降 502 萬輛，是自晶片短缺以來對車市前景最大降幅。

此外通用汽車 (GM-US) 周四宣布，將削減 6 家北美組裝廠的產量，更透露出晶片荒惡化跡象。

市調機構 Cox Automotive 執行長 Michelle Krebs 說，與 8 月上半月相比，9 月上半月二手車價格上漲相當明顯，這是因為新車庫存仍然處於低水位，而二手車供應趨穩，經銷商為保有商品銷售，似乎開始囤積二手車。

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