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美國鋼鐵暴跌近8% 產能過剩陰霾籠罩

鉅亨網編譯羅昀玫
美國鋼鐵暴跌近8% 產能過剩陰霾籠罩 (圖片：AFP)
美國鋼鐵暴跌近8% 產能過剩陰霾籠罩 (圖片：AFP)
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CAGR美國鋼鐵美國鋼鐵鋼鐵股

美國鋼鐵週四 (16 日) 宣布建造新廠，以提高鋼片年產能 20%，但華爾街分析師擔憂可能引起產能過剩的問題，拖累美國鋼鐵 (X-US) 週五 (17 日) 暴跌近 8% 至每股 23.36 美元，創下 6 月份以來最大跌幅。

美國鋼鐵週四宣布，將斥資約 30 億美元建造小型鋼廠，新廠將配備兩個電弧爐 (EAF)，主要原料為廢鋼，比傳統使用煤炭煉鐵的綜合鋼廠節能許多。該公司預計 2022 年上半年開工建設，2024 年投產，預計美國新廠的鋼片年產量為 300 萬噸。

美國鋼鐵建新廠，主要是看好製造業復甦、需求回升，支撐鋼鐵價格維持高檔。S&P Global Platts 數據顯示，鋼片現貨價格逼近每噸 2,000 美元，遠高於去年夏季每噸不到 500 美元

然而，華爾街多位分析師認為，這恐將引發供應過剩，對鋼鐵價格產生負面影響。

摩根士丹利分析師 Carlos De Alba 在週五發布的一份報告中稱，新增產能可能加劇市場可能供過於求的擔憂，對鋼鐵價格產生負面影響。

De Alba 指出：「和現有高爐資產相比，新的電弧爐可能是一項不錯的投資，但這將消耗我們目前模型算出『2022 年第一季到 2024 年第二季』的所有自由現金流。」

瑞信分析師 Curt Woodworth 預計，市場嚴重低估了美國鋼鐵未來兩年的獲利能力，儘管新工廠即將投產，但未來幾年美國的需求仍將有 3% 至 4% 的年複合成長率 (CAGR)。

美國鋼鐵 (X-US) 週五股價暴跌近 8% 至每股 23.36 美元，為 6 月 17 日以來的最大跌幅。

其他鋼鐵股也表現不佳。紐克鋼鐵 (NUE-US) 下跌 4.46%、鋼鐵動力 (STLD-US) 下跌 2.76%、Cleveland-Cliffs (CLF-US) 下跌 5.27%，以及商業金屬 (CMC-US) 跌 0.23%。

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