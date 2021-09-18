WSJ：拜登政府擬祭制裁 瞄準涉及勒索攻擊的加密貨幣交易所

華爾街日報 (WSJ) 周五 (17 日) 引述知情人士報導，為杜絕駭客利用勒索軟體攻擊，自加密貨幣贖金中獲利，拜登政府準備強化監管措施，對涉及勒索軟體活動的加密貨幣交易所祭出制裁。

知情人士表示，財政部將向有助長網路勒索之虞的相關企業頒布最新指引意見，說明向勒索軟體提供支付方式的相關風險，並計劃最快下周實施罰款等制裁行動。

知情人士還稱，反洗錢與打擊資助恐怖主義的最新規範預計今年稍晚出台，將限制勒索軟體與其他非法活動將加密貨幣作為支付方式。

這是拜登政府迄今做出最重大的措施，目的是為削弱由加密貨幣交易人、交易所等所組成的數位金融生態系。資安專家表示，正是這個生態系導致近年來勒索軟體攻擊事件猖獗。

高級官員表示，今年的勒索軟體攻擊比往年更加嚴重，對電力公司、醫院、銀行等重要基礎設施構成嚴重威脅。

美國財政部拒絕對制裁措施一事發表評論，知情人士也拒絕透露制裁的具體對象。

據加密貨幣交易分析師表示，為了有效打擊非法的加密貨幣交易，政府必須將目標鎖定在接受贖金交易的電子錢包與加密貨幣平台。

這些制裁將對具體目標施行，而不是將涉入勒索軟體交易的整個加密貨幣交易所列入黑名單，儘管如此，這項制裁也計畫讓其他不法份子無法繼續進行交易。

美國財政部前高級官員 Ari Redbord 表示，為加強網路防禦，拜登政府一直都有和民間企業合作，而政府本次行動是採主動出擊模式，追蹤那些替勒索軟體提供便利付款管道的公司。

Redbord 也說，政府的制裁行動很有可能集中在非法參與者，而非加密貨幣或是技術本身。

拜登政府將掃蕩駭客的力氣集中在幕後黑手，民間企業與政府分析人士表示，駭客攻擊源頭都來自於俄羅斯與前蘇聯國家，莫斯科在這些國家有極大政治影響力。

加密貨幣分析公司 Chainalysis 表示，從勒索支付的相關交易文件來看，大多數贖金匯往的位址都是前蘇聯國家的帳戶。