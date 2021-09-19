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台灣中油：明（20）日起汽油價格調漲0.1元，柴油價格調降0.1元

鉅亨網新聞中心
台灣中油：明（20）日起汽油價格調漲0.1元，柴油價格調降0.1元(圖片:AFP)
台灣中油：明（20）日起汽油價格調漲0.1元，柴油價格調降0.1元(圖片:AFP)
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中油台灣颶風美國

台灣中油周日 (19 日) 宣布自明 (20) 日凌晨零時起汽油價格調漲 0.1 元、柴油價格調降 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 28.2 元、95 無鉛汽油每公升 29.7 元、98 無鉛汽油每公升 31.7 元、超級柴油每公升 25.3 元。

本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收 0.3 元，柴油吸收 1.2 元。

中油表示，本週因美國墨西哥灣區原油生產尚未在颶風艾達遠離後恢復，又遭另一熱帶風暴尼古拉斯侵襲，致產量進一步下降，帶動油價上漲。

本週浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.00 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.013 美元，國內油價依公式計算漲幅為 2.30%，汽、柴油每公升原應各調漲 0.4 元及 1.1 元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家 (日、韓、港、星) 之限制，汽油吸收 0.3 元，柴油吸收 1.2 元，汽油實際價格每公升調漲 0.1 元、柴油調降 0.1 元。

本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後汽、柴油各需調整之 0.3 元及 1.2 元由台灣中油吸收，累計 110 年至 8 月底止，台灣中油共吸收 53.35 億元。

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