台積電與中油簽署MOU 將採用碳中和天然氣

台灣中油今 (16) 日宣布，與晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 簽署天然氣碳中和計畫合作意向書 (MOU)，未來將由台灣中油提供符合碳中和產品認證的天然氣給台積電使用，雙方也共同宣示支持環保、減碳理念。

經濟部王美花表示，台灣中油提供台積電淨零的碳中和產品，將是未來產業發展、永續經濟的重大課題，也代表台灣邁向淨零轉型的新里程，並建構綠色供應鏈、鼓勵國內企業把握 2050 淨零轉型新商機。

台灣中油總經理兼代理董事長李順欽指出，中油是國內主要液化天然氣進口業者，因應能源轉型、淨零碳排趨勢，將持續進口碳中和液化天然氣，並積極與國際能源產業接軌，協助國內製造業者共同面對、因應歐美地區所訂定的減碳要求。

台積電資深副總經理林錦坤指出，台積電長期致力推動綠色製造，並堅守負責任的採購者角色，除積極採用再生能源外，今年初就向台灣中油提出使用碳中和商品需求，目前相關作業皆已完備，預期將成為台積電實踐淨零排放目標重要一環，也期許發揮綠色影響力，帶動產業邁向永續供應鏈目標。

中油表示，將依行政院環境保護署公布的「碳中和實施與宣告指引」暨「國際碳中和實施標準 (PAS2060)」，經由盤查、減量、抵換三步驟，並委由第三方公證公司認證，提供符合碳中和標準天然氣。

中油與台積電選在國際臭氧層保護日簽署 MOU，今日上午舉行簽署儀式，在王美花見證下，由李順欽、林錦坤共同簽署。