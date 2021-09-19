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超級央行周登場、8月外銷訂單 本周大事預告

鉅亨網記者魏志豪 台北
超級央行周登場、8月外銷訂單 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
超級央行周登場、8月外銷訂單 本周大事預告。(鉅亨網資料照)
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Fed聯準會央行台灣合一新藥

超級央行周本周登場，美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四凌晨將召開決策會議，台灣中央銀行也緊接在當日下午舉行理監事會議，公布最新一輪決策，市場預期，台灣利率政策將連六凍，經濟部周五也將公布 8 月銷訂單，估連 18 紅，以下是本周大事預告：

Fed 決策會議登場 就業報告成縮減購債時程關鍵

美國聯準會 (Fed) 將在台灣周四凌晨 (美國時間周三) 公布 9 月貨幣決策，並更新經濟預測和利率點陣圖，市場目前幾乎排除 9 月宣布縮減購債的可能性，認為 Fed 將把退場時機和波動劇烈的非農就業報告扣連在一起。

市場預估，Fed 最快要到 11 月開會才會宣布縮減購債；美國銀行美國首席經濟學家 Michelle Myer 等人預測，Fed 將在 11 月宣布以及啟動縮減購債；摩根士丹利美國經濟學家 Ellen Zentner 則認為，Fed 將在 11 月宣布美國經濟已經掃除縮減購債的障礙，並在 12 月採取行動。

央行利率政策 外界估連六凍

中央銀行周四 (23 日) 下午預計召開第三季理監事會議，屆時將公布最新一輪的利率決策，外界普遍認為，由於變種病毒再起，全球經濟復甦存在變數，因此利率政策將連續六季不調整，估「連六凍」，重貼現率維持在 1.125%。

東南亞疫情影響有限 8 月外銷訂單可望連 18 紅

隨著電子科技產品、傳統貨品雙動能帶動，7 月外銷訂單續創歷年同期新高，展望未來，經濟部統計處認為，8 月電子、傳產動能延續，外銷訂單可望連十八紅，續創歷年同期新高，且對於近期東南亞疫情嚴峻，廠商也多認為接單影響有限。

合一糖尿病新藥受矚 周三法說釋進度

合一預計周三召開法說會，市場關注新藥「速必一」進度，由於其新藥為全球首個治療糖尿病足傷口潰瘍的新藥，也是首個登陸美國 FDA 的三期試驗，預期新藥未來除了擬擴大應用至其他潰瘍傷口外，也目標 2025 年將在全球上市。

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