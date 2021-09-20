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大型科技公司今年積極併購小型競爭對手 交易數創新高

鉅亨網編譯凌郁涵
大型科技公司今年積極併購小型競爭對手 交易數創新高(圖片：AFP)
大型科技公司今年積極併購小型競爭對手 交易數創新高(圖片：AFP)
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併購美國科技

據報導，全球大型科技公司於今年積極併購規模較小的競爭對手，相關併購交易案高達 9,222 個，創下歷史新高。

根據 Refinitiv 的數據顯示，自 2021 年初以來，大型科技公司對價值低於 10 億美元小型競爭對手的併購高達 9,222 個，創下歷史新高，總支出高達 2640 億美元，是 2000 年網路泡沫時期高點的 2 倍，交易筆數則是較 2000 年大增了約 40%。

開放市場研究所所長 Barry Lynn 表示，併購案激增，使得大型科技公司變得更加強大，這些公司對於勞動力市場、資本市場和投資人的權力大增，並阻礙了可能的市場創新。

有專家指出，這項研究顯現出大型科技公司利用對新創公司的收購，來消除未來的競爭對手。

美國科技五巨頭 FAAMG 中，微軟 (MSFT-US) 是最大的收購方，今年內就有高達 9 件小型併購交易案，包括今年 4 月中旬以 160 億美元收購語音辨識技術公司 Nuance。亞馬遜 (AMZN-US) 則以 8 件收購案排名第二。

目前正值白宮、美國國會議員和監管機關，對於大型科技公司併購審查更為嚴格之際，尤其是針對蘋果、臉書、谷歌、亞馬遜和微軟。政府當局認為，這些大企業正扼殺市場競爭，並對消費者造成傷害。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在針對臉書已經完成的 Instagram 和 WhatsApp 的併購案進行調查，並且也警告有可能也對其他交易進行審查，即便是已經完成的併購，FTC 有權取消被認定是非法的交易，或是阻止可能的交易進行。

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