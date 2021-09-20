〈美股早盤〉恒大恐慌情緒蔓延 道瓊大跌500點、VIX飆20%

對中國恒大集團破產危機蔓延，以及對美國聯準會 (Fed) 收緊政策的擔憂情緒加劇，刺激 VIX 恐慌指數大漲逾 20%，全球股市週一 (20 日) 遭逢恐慌性拋售，美股也不例外。

週一 (20 日) 截稿前，道瓊工業指數大跌 500 點或 1.5％，那斯達克綜合指數跌 1.7%，標普 500 指數跌 1.4％，費半跌 2.4%。

市場分析指出，造成股市恐慌性拋售的原因，除了投資人擔憂中國恒大集團債務違約後，對中國房產市場的衝擊恐擴及全球金融市場外，週四聯準會 (Fed) 利率會議釋出收緊貨幣政策信號的可能，也是潛在因素之一。

Fed 將自台北時間週三 (22 日) 起舉行為期 2 天的利率會議，主席鮑爾 (Jerome Powell) 曾暗示，可能會在今年縮減購債，在近期發布喜憂參半的經濟數據後，投資人正在等待更多政策細節。

債務危機拖累中國恒大週一 (20 日) 港股收盤跌逾 10%，收盤價寫 10 年新低，香港恆生指數週一盤中一度跌於千點，午後跌幅收窄， 終場跌 821 點，跌幅 3.3%。歐股同樣遭受波及，截稿前，泛歐 Stoxx 600 指數跌 2.3%，法國 CAC 指數跌 2.4%，德國 Dax 指數跌 2.7%，英國 FTSE 100 指數也跌 1.4%。

VIV 恐慌指數週一飆逾 20%，至 25 以上，創今年 5 月以來最高。

因資金用入債市避險，美國公債價格上漲，美元走強。截稿前，10 年期美債殖利率跌至 1.323％，殖利率回落也使大型銀行股承壓，美國銀行 (BAC-US)、摩根大通(MS-US) 等銀行股開盤下挫。

對中國經濟復甦放緩的擔憂牽動油價下跌，布蘭特原油和 WTI 原油均跌逾 1%。

風險情緒急降溫也打壓加密貨幣表現，比特幣一度跌破 43,000 美元，24 小時內跌約 9%，以太幣一度跌破 3,000 美元關卡，日內跌 10%。

截至台北時間週一 (20 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 520.96 點或 - 1.51%，暫報 34063.92 點

那斯達克綜合指數下跌 251.60 點或 - 1.67%，暫報 14793.57 點

標普 500 指數下跌 62.13 點或 - 1.40%，暫報 4370.86 點

費半下跌 81.62 點或 - 2.39%，暫報 3339.54 點

台積電 ADR 下跌 2.08% 至每股 115.30 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.323%

紐約輕原油下跌 1.68％ 至每桶 70.76 美元

布蘭特原油下跌 1.31% 至每桶 74.35 美元

黃金上漲 0.38% 至每盎司 1758.10 美元

美元指數上漲至 93.33

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

輝瑞 (PFE-US) 早盤下跌 1％，至 43.45 美元；BioNTech(BNTX-US)早盤下跌 3.57％，至 346.35 美元。

輝瑞週一表示，與 BioNTech 合作研發的新冠疫苗可對 5 至 11 歲兒童產生強勁的免疫反應，且安全性良好，計劃儘快向美國 FDA 與歐洲等其他地區監管機關申請緊急使用授權。

理想汽車 (LI-US) 早盤下跌 4.85％，至 27.68 美元。

因供應商的晶片短缺問題依舊，理想汽車將 Q3 交付預期下調至 2.45 萬輛，低於此前預期的 2.5 萬至 2.6 萬輛。

特斯拉 (TSLA—US) 早盤下跌 2.65％，至 739.34 美元。

就在馬斯克 (Elon Musk) 宣布即將開放下載特斯拉最新測試版的全自動輔助駕駛 (FSD) 後，美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 主席 Jennifer Homendy 受訪時批評，稱特斯拉將駕駛輔助系統稱作「全自動駕駛」具有誤導性，並表示在擴大發展 FSD 模式之前，特斯拉應先解決半自動駕駛的基本安全問題。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

法國興業銀行 (Société Générale) 亞洲股票策略主管 Frank Benzimra 表示，當去槓桿、中國恒大以及網路產業監管等多項令人擔憂的因素結合，市場波動會更劇烈。

不過，Benzimra 認為恒大集團不太可能重演類似 2008 年金融危機的「雷曼時刻」，更有可能的情況是，中國房產業恐因此受到衝擊，並拖累中國經濟增長。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席美國股票策略師 Mike Wilson 則認為，獲利修正、消費者信心和採購經理人指數 (PMI) 均存在下行風險。