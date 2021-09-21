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恒大危機四伏 投資人接下來要關注什麼？

鉅亨網編譯羅昀玫
恒大危機四伏 投資人接下來要關注什麼？ (圖片：AFP)
恒大危機四伏 投資人接下來要關注什麼？ (圖片：AFP)
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恒大中國房地產違約債務流動性美元利息系統性風險美股港股歐股

黑色星期一 (20 日) 來襲，中國地產巨頭恒大集團風暴，陸續引發港股、歐股和美股拋售潮。

繼上週大跌近 30% 後，恒大股價週一 (20 日) 創下 2010 年 6 月以來新低，恒大 ADR (EGRNY-US) 暴跌 22.06% 至每股 8.49 美元

國際信評機構惠譽 (Fitch) 9 月 7 日將恒大信用評級從 CCC+ 下調至 CC，因為恒大償債能力出問題，違約風險極高。

(圖片：AFP)
恒大已成為了中國債市最大的灰犀牛 (圖片：AFP)

恒大處於違約邊緣，將於 9 月 23 日及 9 月 29 日分別支付 8,350 萬及 4,750 萬美元的利息，若然兩筆利息均未能在 30 天內償付，債券將違約，流動性成為恒大最大的考驗。

目前恒大資產負債表約有 40 億美元的市值和 900 億美元的債務，還有積欠銀行、供應商及購房者近 3000 億美元，超過全球任何一家房地產開發商，恒大已成為了中國債市最大的灰犀牛，還恐將成為陸版的雷曼兄弟，違約的恐懼正衝擊全球市場。

灰犀牛則指，顯而易見卻被視而不見，最終造成重大危機的事件。

外界關注中國政府是否將介入救助恒大？

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 認為：「恒大確實沒有全球蔓延的風險，因為最終，據我們所知，向恒大提供的貸款是由中國政府背後支持的中資銀行提供，中國政府的資產負債表將可以輕鬆應對此危機。」

然而，近期中國官媒《環球時報》總編胡錫進近期推文表示，恒大輕率操弄金融，非「大到不能倒」，這讓人們對恒大逼國家隊介入的信心已經動搖。

投資人接下來要關注什麼？

恒大並不是導致全球股市迎來黑色星期一的唯一主因，聯準會本週利率會議、美國債務上限拉警報、新冠疫情、增稅計畫等都是全球股市下滑的影響因素。

但不可否認的，市場正密切關注恒大債務危機對金融市場引發的漣漪效應 (ripple effect)，曝險狀況究竟牽涉有多深？

(圖片：AFP)
市場正密切關注恒大債務危機對金融市場引發的漣漪效應 (ripple effect) (圖片：AFP)

LPL financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 在一份報告中表示，美元債券可能會進行重組，但大部分債務是在全球共同基金、ETF 和一些中企手中，而不是銀行或其他重要金融機構。

Detrick 表示，儘管恒大流動性危機的影響是巨大的，但好消息是其影響尚未開始波及貨幣市場。

瑞銀分析師表示，未來幾週和幾個月，投資者最需要關注的是恒大海外債券的利息支付，這將是最有可能引起違約的因素。

私人財富管理公司 Bahnsen Group 創始人 David Bahnsen 表示，截至目前，恒大的情況不會給全球經濟帶來任何系統性風險，但光恒大的不確定性就足以嚇壞市場。

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