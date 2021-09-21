2021全球創新指數 南韓首度進前五 土越印菲有顛覆潛力
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最新全球創新指數 (Global Innovation Index，GII) 出爐，瑞士蟬聯冠軍，南韓排名大躍進，首度擠進前五，中國前進兩位排名第 12。
WIPO 周一公布的 GII 報告顯示，前四名和去年相同，依序為瑞士、瑞典、美國、英國，不過南韓從第 10 名挺進到第五名，前十名另一個亞洲國家是新加坡，名次保持在第八。
WIPO 表示，高所得國家持續活躍在榜上，但是少數中所得國家正在迎頭趕上，包括中國、土耳其、越南、印度、菲律賓，尤其土、越、印、菲這四個國家「有潛力永久改變全世界的創新面貌」。
2021 年 GII 前 20 名
- 瑞士 (2020 年第 1 名)
- 瑞典 (2)
- 美國 (3)
- 英國 (4)
- 南韓 (10)
- 荷蘭 (5)
- 芬蘭 (7)
- 新加坡 (8)
- 丹麥 (6)
- 德國 (9)
- 法國 (12)
- 中國 (14)
- 日本 (16)
- 香港 (11)
- 以色列 (13)
- 加拿大 (17)
- 冰島 (21)
- 奧地利 (19)
- 愛爾蘭 (15)
- 挪威 (20)
GII 從多個面向評比 132 個國家，包括科技生產、研發支出、專利申請、創投 (VC) 交易。
WIPO 表示，過去一年專利申請增加 3.5% 至歷史新高，科技、製藥和生技產業遙遙領先。
雖然各國研發支出在疫情期間大致仍強勁，但然而各產業影響大不相同，軟體、網路、通訊、硬體、電子設備、醫藥和生技都提高投資，而仰賴人與人接觸的產業受到極大影響，如娛樂、運輸都減少支出。