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德國8月PPI年增12% 創下逾46年新高

鉅亨網編譯凌郁涵
德國8月PPI年增12% 創下逾46年新高(圖片：AFP)
德國8月PPI年增12% 創下逾46年新高(圖片：AFP)
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德國PPI8月

根據德國統計局 (Destatis) 在週一 (20 日) 公布的最新數據顯示，德國今年 8 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期成長 12%，創下逾 46 年來新高。

數據顯示，德國今年 8 月 PPI 月增 1.5%，低於前值的 1.9%，但仍高於市場預期的上升 0.8%，並且已經連續第 12 個月上升，與去年同期相比，則成長了 12%，高於前值的 10.4%，創下 1974 年 12 月以來新高，並高於市場預期的成長 11.4%。

各類別來看，能源價格年增 24%，高於前值的 20.4%，自 7 月以來已經上漲了 3.3%。中間財價格則上漲 17.1%，高於前值的 15.6%。耐久消費品價格年增 2.8%，非耐久消費品年增 2.1%，而資本財價格上漲 2.4%。

原物料短缺和供應鏈問題，正在對德國經濟復甦造成衝擊。根據德國工商協會 (DIHK) 的調查數據顯示，有高達 83% 的德國企業表示，由於訂單無法完成而出現銷售下跌的情況。有四分之一的受訪企業不得不削減生產計劃，甚至被迫暫停生產。

DIHK 外貿專家 Volker Treier 表示：「原物料的短缺和供應鏈問題正在對德國經濟造成全面性的衝擊，依目前發展，可能會使疫情後的經濟復甦進展明顯複雜化。」

由於新冠肺炎疫情的爆發，使得生產和運輸能力受到限制，尤其是船舶運輸，原物料供應短缺，鋼鐵、鋁、銅和木材的供應瓶頸和價格上漲尤為明顯，而汽車業的半導體晶片嚴重短缺。

有高達三分之二的德國企業表示，會將價格上漲成本轉嫁給客戶。Treier 表示：「因此，大宗商品的供應瓶頸，可能意味著當前通膨上升不是一個暫時的現象，可能將會在中長期影響全球經濟。」

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