派樂騰宣布與飯店業者合作 力拚業績成長

因應疫情緩和後上升的消費者需求，抓準經濟重啟商機，周一（20 日）美國健身器材公司派樂騰（Peloton）宣布建立單一平台，供飯店業者線上訂購健身設備與旗下 Precor 的產品。

派樂騰業務長 Brad Olson 說：「這對我們來說是一次真正的 B2B 交易。公司向飯店業、渡假村出售健身器材已行之有年，這也是公司收購 Precor 的主要原因之一。」不過該公司並未將個人戶與商業銷售分開，其大部分收入仍來自個人用戶。

派樂騰表示，未來將與合作的飯店業在住客需求下，提供客房飛輪車服務。

派樂騰今年稍早曾表示，隨疫情趨緩後，大多數人開始走出家門，盼透過商業合作方式擴大會員數。該公司目前推出一項企業健康方案，替選購自家健身器材供員工使用的企業提供額外補貼。

此外，為吸引新客戶、提振公司業績，派樂騰近期還降低健身飛輪車的售價，力求彌補召修跑步機的虧損，不過該公司預計要到 2023 會計年度才能恢復獲利。派樂騰也透露現在正在研發更多健身產品，預計不久後將會推出。

派樂騰於今年 4 月以 4.2 億美元收購運動健身器材商 Precor，該筆交易不僅讓派樂騰能在美國生產產品，也把旗下 Precor 的健身器材推向更廣大的市場。

截稿前，派樂騰 (PTON-US) 下跌 2.26%，每股暫報 101.14 美元，該公司股價今年下跌約 32%，市值估計為 310 億美元。