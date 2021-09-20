穩定幣監管擔憂！比特幣暴跌10%摜破4.3萬美元大關

週一 (20 日) 美國政府可能宣布穩定幣對金融體系構成風險，加密市場的不確定性，促使比特幣等加密貨幣集體血崩。

台北時間週一晚間 9 時許，比特幣一度下跌逾 10% 暫報 42,500 美元，以太幣暴跌 10.38%，暫報 3,005 美元。

穩定幣引發監管擔憂與日俱增，《紐約時報》週日 (19 日) 報導，美國監管機構擔心穩定幣可能成為波動性的來源，並可能將與美元掛鉤的貨幣宣布為金融體系的風險，從而將其納入監管範圍。

彭博近期亦報導稱，官員們正在考慮由金融穩定監督委員會對穩定幣是否構成經濟威脅進行正式審查，政策框架將可能於未來幾週公布。

美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 本周在參議院銀行委員會作證，回答了有關 SEC 在加密市場中的作用的一系列問題，暗示許多加密貨幣需要被監管。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾曾表示，美國正處於數位貨幣監管的關鍵時刻，他警告「穩定幣」可能是監管重點。

在過去的 12 個月中，包括泰達幣 (Tether) 在內的所有穩定幣總市值增為近 10 倍，達到 1150 億美元，而監管打擊可能會給加密市場帶來短期震撼。