市場極度恐慌！道瓊週一盤中暴跌超過700點

週一 (20 日) 恐慌指數 VIX 暴漲逾 24%，為 5 月以來最高，美債殖利率跌落，原油價格走低，美股道瓊盤中暴跌超過 700 點，能源、金融和材料板塊跌幅最大。

截稿前，台北時間週二凌晨 12 時 30 分許，道瓊暴跌逾 700 點，暫報 33,873.93 點，那指跌逾 2.68%，暫報 14,641.2 點，標普跌逾 2.14%，暫報 4,338.06 點。

美股週一暴跌的原因很多，首先，恒大違約危機，港股、歐股接連出現大規模拋售，蔓延至全球金融市場，貝萊德、富達、高盛、PIMCO 等數十家公司對恒大皆有曝險。

再者，週二聯準會將召開為期兩天的會議，投資者擔心，在通膨飆升和就業市場好轉的情況下，聯準會將發出退場訊號。

第三，隨著北美寒冷天氣臨近，Delta 疫情肆虐，導致新冠確診數仍維持今年 1 月份的水準。

第四，《股票交易者年鑑》(Stock Trader's Almanac) 顯示，9 月份歷來是跌幅最大的月份，平均跌幅為 0.4%。數據顯示，9 月中旬後的拋售力道將會提升。

第五，隨著美國政府法定債務上限日期越來越近，投資者也對華盛頓的邊緣政策 (Brinkmanship) 感到擔憂。國際貨幣基金組織 (IMF) 近期表示，美國應考慮設立一種自動調節機製或一個明確界定的中期財政目標等替代方案，避免邊緣政策適得其反。

Harris Financial Group 管理合夥人 Jamie Cox 認為：「恒大的情況雖然規模龐大且影響深遠，但不是這次拋售唯一原因。」

Cox 稱：「我們目前處於風險資訊真空中，國會在債務上限問題上陷入僵局，對政策變化或貨幣政策失誤的擔憂，以及一連串企業、富人增稅提案，都抑制投資者情緒，當這種情況發生時，盤整就出現了。」

Sevens Report 創始人 Tom Essaye 最新報告中指出：「週一美股下跌的原因與上週相同，中國恒大、監管、新冠肺炎、聯準會縮減購債 (Taper) 和潛在的增稅計畫，這為美股下跌提供理由。」

摩根士丹利分析師預期，隨著聯準會開始放鬆貨幣支持，標普將出現 10% 的修正，並補充道，經濟增長停滯的跡象可能會將修正擴大至 20%。