漏算二手市場！新街研究： iPhone 13局勢還不如iPhone 12

蘋果 (AAPL-US) 股價實際上取決於 iPhone 銷量，儘管上週推出的 iPhone 13 沒有令人大感意外的驚喜，華爾街大多仍認為有充分理由看好新手機對股價產生正面影響。然而新街研究分析師 Pierre Ferragu 認為，投資者應該對 iPhone 13 的銷量預期保持謹慎，問題不在於手機本身，而在於願意升級的人數。

Ferragu 在研究報告中寫道，幾份報告稱，目前使用 3 年或以上的 iPhone 超過 4.5 億部，似乎將近 5 億人有意升級，因此蘋果多頭預期新機將迎來強勁的週期。

但 Ferragu 表示，這樣的說法跨過了一個重要因素：大多數購買新機的消費者每 2 年就升級一次，可能選擇以舊換新或者舊機給小孩使用，這些手機會在二手市場重複使用，也是每 2-3 年升級。

Ferragu 將這些手機納入計算，持有 2 年以上 iPhone 且今年可能升級的人數僅 1.9 億人，比華爾街預料的數據低了許多，且比去年數據還低，意味著 iPhone 13 的局勢還不如 iPhone 12。

Ferragu 於今年 5 月將蘋果股價調降至「售出」，且目標價為 90 美元。當時他的團隊認為新手機出貨量在 1.8 億至 2 億部之間，較共識預期的 2.34 億部存有重大下行風險。

相較之下，目前 44 位追蹤蘋果的分析師中，73% 分析師給予「買進」評級，23% 建議「續抱」。

週一因中國恆大集團債務危機，金融市場忙避險，全球股市走低，蘋果也下跌 2.14%，收 142.94 美元。今年迄今蘋果股價上漲 7.7%，遜於同期大盤表現，例如 S&P 500 指數同期漲幅 19%。