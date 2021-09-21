 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

漏算二手市場！新街研究： iPhone 13局勢還不如iPhone 12

鉅亨網編譯許家華
漏算二手市場！新街研究： iPhone 13局勢還不如 iPhone 12 (圖片:AFP)
漏算二手市場！新街研究： iPhone 13局勢還不如 iPhone 12 (圖片:AFP)
Tag
新街手機iPhoneiPhone 13銷量華爾街美股產業

蘋果 (AAPL-US) 股價實際上取決於 iPhone 銷量，儘管上週推出的 iPhone 13 沒有令人大感意外的驚喜，華爾街大多仍認為有充分理由看好新手機對股價產生正面影響。然而新街研究分析師 Pierre Ferragu 認為，投資者應該對 iPhone 13 的銷量預期保持謹慎，問題不在於手機本身，而在於願意升級的人數。

Ferragu 在研究報告中寫道，幾份報告稱，目前使用 3 年或以上的 iPhone 超過 4.5 億部，似乎將近 5 億人有意升級，因此蘋果多頭預期新機將迎來強勁的週期。

但 Ferragu 表示，這樣的說法跨過了一個重要因素：大多數購買新機的消費者每 2 年就升級一次，可能選擇以舊換新或者舊機給小孩使用，這些手機會在二手市場重複使用，也是每 2-3 年升級。

Ferragu 將這些手機納入計算，持有 2 年以上 iPhone 且今年可能升級的人數僅 1.9 億人，比華爾街預料的數據低了許多，且比去年數據還低，意味著 iPhone 13 的局勢還不如 iPhone 12。

Ferragu 於今年 5 月將蘋果股價調降至「售出」，且目標價為 90 美元。當時他的團隊認為新手機出貨量在 1.8 億至 2 億部之間，較共識預期的 2.34 億部存有重大下行風險。

相較之下，目前 44 位追蹤蘋果的分析師中，73% 分析師給予「買進」評級，23% 建議「續抱」。

週一因中國恆大集團債務危機，金融市場忙避險，全球股市走低，蘋果也下跌 2.14%，收 142.94 美元。今年迄今蘋果股價上漲 7.7%，遜於同期大盤表現，例如 S&P 500 指數同期漲幅 19%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞