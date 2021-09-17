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蘋果新品發表會遺珠 庫克沒有忘記

鉅亨網編譯段智恆
蘋果新品發表會遺珠 庫克沒有忘記(圖片：AFP)
蘋果新品發表會遺珠 庫克沒有忘記(圖片：AFP)
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蘋果發表會iPhone 13AR擴增實境臉書智慧眼鏡微軟頭戴式裝置Google產業

蘋果 (AAPL-US) 日前的發表會上沒有太多驚喜，新品也認為只是小改款，然而真正的驚喜早藏在發表會前，就是蘋果的擴增實境技術（AR），可惜相關消息僅在介紹 iPad 時簡單帶過，成為這次發表會遺珠。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在發表會後的採訪被問及為何此次獨缺 AR 技術，庫克重述先前自己對 AR 的看法，表示仍非常看好這項技術，稱自己是 AR 技術的頭號粉絲。

克庫表示，現階段的 AR 技術主要用途是在教育、協調合作、購買家具方面，仍處於早期階段，但未來將會越來越進步。

蘋果從未證實正在開發頭戴式 AR 裝置，儘管該公司已收購幾家致力開發關鍵零組件的新創公司，並雇用數名員工組成技術開發小組，但這次的發表會上卻未能看到成果。

科技媒體 The Verge 報導，儘管蘋果在 2022 年發表混合 實境 (MR) 設備的希望已經開始減弱，但最新傳言說，蘋果仍在穩步發展類似 AR 或 VR 頭戴式裝置，並且會在不久後發布。

然而一些蘋果的競爭對手已分別有 AR 技術的產品，如臉書 (FB-US) 上周發表雷朋智慧眼鏡、微軟 (MSFT-US) 有 Hololens 頭戴式裝置、Google 將在明年發表 Google Glass。

雖然蘋果發表會上沒有 AR 消息，這也並不表示蘋果已經放棄這項技術。到目前為止蘋果將 AR 視為一項軟體功能，並開發出 ARKit 與 RealityKit 的工具，讓軟體開發商製作自己的 iPhone AR 應用程式。

而這些技術也在蘋果發表會之前出現過，例如蘋果發表會官網就加入 AR 功能，iPhone 用戶能透過下載蘋果官網的文件，體驗傳送門效果瞬間穿越加州。

此外，周一發表的 iOS 15，包含 AR 地圖街景功能，加強 3D 地圖的精細度並有更詳細的交通資訊，可能是 AR 頭戴式裝置亮相前的序曲。

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