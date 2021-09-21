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〈美股熱門股〉Coinbase取消新業務跌逾3% AZ抗癌藥有所斬獲漲逾5%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉Coinbase取消新業務跌逾3% AZ抗癌藥有所斬獲漲逾5%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉Coinbase取消新業務跌逾3% AZ抗癌藥有所斬獲漲逾5%(圖片：AFP)
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美股熱門股美股熱門股Coinbase加密貨幣借貸Coinbase LendSECAZ乳癌藥物恒大集團債務違約財務危機產業
Coinbase 取消推出加密貨幣借貸服務 跌 3.53%

Coinbase(COIN-US) 在美國證券交易委員會（SEC）的施壓下，上周五宣布取消推出加密貨幣借貸服務 Coinbase Lend，周一（20 日）股價下跌 3.53% 至每股 236.53 美元，盤後續跌。

Coinbase 上周五在部落格貼文表示，Coinbase Lend 服務不會推出，感謝全國各地數十萬用戶註冊，公司未來將會不斷尋找新方法，為客戶帶來創新、值得信賴的計畫與產品。

Coinbase 發言人未對部落格內容以外的消息置評，SEC 也未立即回覆。

SEC 兩周前曾向 Coinbase 發出「威爾斯通知」（Wells notice）不准推出 Coinbase Lend 服務，否則將提告，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 隨後在推特上批評 SEC 對此事缺乏明確指引。

AZ 乳癌治療藥物取得新進展 勁揚 5.29%

阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）(AZN-US) 公布新型乳癌藥物在三期試驗中取得突破性結果後，激勵周一股價勁揚 5.29% 至每股 58.50 美元

AZ 表示，三期試驗的中期分析數據顯示，公司新藥 Enhertu 與現有治療乳癌藥物 T-DM1 相比，降低 72% 的死亡或癌症發展風險。

三期試驗中直接比較兩種治療方式，受試者約 500 名病患，包括來自亞洲、歐洲、北美、大洋洲與南美洲。

該研究還表明，新藥 Enhertu 將使用 T-DM1 患者的疾病無惡化存活期（Progression-free survival）從 7.2 個月提高至 25.1 個月，幾乎所有接受 Enhertu 治療的患者有 94.1% 在一年後都存活下來，而接受 T-DM1 治療一年後存活率為 85.9%。

恒大債務違約風險升高 ADR 暴跌 22.06%

中國房地產巨頭恒大集團 (EGRNY-US) 身陷財務危機，債務違約風險持續升高，周一 ADR 暴跌 22.06% 至每股 8.49 美元

恒大集團目前背負逾 3,000 億美元債務，聯博資產管理公司（Alliance Bernstein）警告，隨債務違約風險持續升高，一旦恒大集團宣告破產，將對中國房產業造成骨牌效應。

聯博亞太地區固定收益共同主管 Jenny Zeng 受訪表示，離岸美元市場上有相當多房地產開發商因債務而苦苦掙扎，若再融資管道繼續長時間關閉，不久後將難以生存。

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