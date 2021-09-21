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Delta拖累復甦腳步 OECD下修今年全球GDP增長預期

鉅亨網編譯林薏禎
Delta拖累復甦腳步 OECD下修今年全球GDP增長預期 (圖：AFP)
Delta拖累復甦腳步 OECD下修今年全球GDP增長預期 (圖：AFP)
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OECD全球GDPDelta通膨疫苗接種貨幣政策財政

經濟合作暨發展組織 (OECD) 週二 (21 日) 發布最新經濟展望報告，下修 2021 年全球經濟增長預期，稱雖然經濟復甦取得一些進展，但受 Delta 變種病毒干擾，經濟復甦勢頭正在減弱。

OECD 將 2021 年全球 GDP 增長預期自先前的 5.8%，下調至 5.7%，為去年 12 月以來首度下修，並將 2022 年 GDP 增長預期自先前的 4.4%，上調至 4.5%。

2021年和2022年全球實質GDP增長預期 (圖：OECD)
2021 年和 2022 年全球實質 GDP 增長預期 (圖：OECD)

其中，OECD 將美國 GDP 增長預期自先前的 6.9%，下修至 6%；英國自先前的 7.2%，下修至 6.7%；澳洲自先前的 5.1%，下修至 4%；日本自先前的 2.6%，下修至 2.5%。

中國今年 GDP 增長預期持平於 8.5%，歐元區則自先前的 5.2%，上調至 5.3%。

OECD 警告，未來 2 年通膨水平恐持續處於高位，在商品需求復甦和供應鏈吃緊情況下，G20 主要經濟體通膨率預計年底前觸頂，平均達 4.5%，並在 2022 年底放緩至 3.5%。

OECD 建議，各國央行繼續維持寬鬆貨幣政策，並就各自對通膨升高的容忍度提供明確指導，同時敦促各國政府在財政政策上保持靈活，避免在短期前景還不明朗的情況下撤回支持。

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