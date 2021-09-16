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聯合國：今年全球GDP成長5.3% 近50年最強

鉅亨網編譯余曉惠
聯合國：今年全球GDP成長5.3% 近50年最強 (圖:AFP)
聯合國：今年全球GDP成長5.3% 近50年最強 (圖:AFP)
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聯合國UNCTD貿易多邊主義GDP全球經濟疫情疫苗

聯合國 (UN) 表示，全球經濟成長率今年將達到近 50 年來最強水準，但已開發和開發中國家的不平等日益擴大，導致明年的經濟成長放緩。

聯合國貿易和發展會議 (UNCTD) 周三 (15 日) 發布表示，全球今年的國內生產毛額 (GDP) 將成長 5.3%，走出去年萎縮 3.5% 的陰影，主要拜「積極」的政策干預和已開發國家大規模接種疫苗之賜。

但明年 GDP 成長率可能放緩到 3.6%，使 2020 年迄今的總損失金額攀升到 13 兆美元

UNCTD的全球GDP統計，2021年和2022年為預估值。來源:Bloomberg
UNCTD 的全球 GDP 統計，2021 年和 2022 年為預估值。來源: Bloomberg

UNCTD 預估美國今年 GDP 成長率 5.7%，明年減緩為 3%。此外，中國今年躍增 8.3%，明年則降溫至 5.7%，印度今年仍成長 7.2%，明年擴張 6.7%。歐盟今年成長率可達 4%，明年趨緩為 3.3%。

UNCTD 表示，世界各地疫苗接種進度不一，南半球許多國家受到嚴重打擊，而且對開發中國家來說，難以取得足夠疫苗、財政限制和貨幣政策缺乏自主性，都將加重他們的經濟壓力。

該組織在報告中說：「國內和國際的差距日益擴大，再次提醒我們，如果放任情況繼續這樣下去，將讓經濟成長果實落入愈來愈少人手中，」並呼籲推動大膽的多邊主義 (Multilateralism) 政策。

UNCTD 警告，如果政策推行不力、甚至走回頭路，都會進一步拖累經濟成長；就算排除各種阻礙，全球經濟成長到 2030 年之前，也只能回到 2016-19 年的水準。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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