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拜登聯合國演說：不尋求新冷戰

鉅亨網編譯羅昀玫
拜登聯合國演說：不尋求新冷戰 (圖片：AFP)
拜登聯合國演說：不尋求新冷戰 (圖片：AFP)
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週二 (21 日) 美國總統拜登於聯合國大會發表演說，他指出世界正處於歷史的轉折點當中，美國期望與各國合作因應對抗疫、氣候變化、侵害人權等議題，但不尋求新冷戰。

這是拜登就任美國總統後第一次出席聯合國大會，拜登向世界各國強調：「美國回來了！」

拜登提到，未來 10 年是全球決定性的 10 年，將決定全球社會的未來，地球正處於歷史的轉折點中。國際社會對氣候危機、新冠疫情等緊迫挑戰的回應將影響到未來數代人，世界各國必須透過技術創新與全球合作來應對，而不是戰爭。

拜登還為美國從阿富汗撤軍辯護，他提到，美國結束了無情的戰爭時代，並開啟了一個無情的外交時代，這是美國 20 年來首次處於無戰爭的狀態。

儘管拜登並未提及中國，但他強調，美國不尋求新冷戰或分裂的世界，而是希望與獨裁國家激烈競爭，美國準備在任何時候挺身而出，尋求和平解決問題、與其他國家在聯合國等多邊框架內展開工作，即便和他國在其他領域存在激烈分歧。

拜登稱，美國向世界各國運送了超過 1.6 億劑新冠疫苗，為全球疫情投入超過 150 億美元

應對氣候危機，拜登表示，美國政府已承諾將公共國際融資增加一倍，以幫助發展中國家應對氣候危機，他將與美國國會合作，將該數字再次翻倍。

聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 第 26 屆締約方大會 (COP26) 將在今年 10 月底於蘇格蘭格拉斯哥市 (Glasgow) 揭幕，拜登呼籲各參與國積極與會。

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