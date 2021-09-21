嬌生加強針保護力最高達94% 抗體數增4倍以上

嬌生 (JNJ-US) 週二 (21 日) 表示，其第 2 劑加強針能有效提高病毒保護力，單劑新冠疫苗的第 2 劑加強針保護力最高達 94%，且注射加強針後產生的抗體數量，較施打 1 劑的抗體數高出 4 倍以上。

消息發布後，週二截稿前，嬌生在美股盤前漲 0.7%。

嬌生公布一項臨床試驗的晚期數據顯示，在首次注射疫苗 2 個月後施打加強針，保護力最高達 94%，抗體數量較原先增加 4 至 6 倍，6 個月後施打加強針，抗體數量會先增加 9 倍，並在 4 週後攀升至 12 倍。

這項晚期試驗的參與者包含美國、法國、德國、菲律賓、南非等國約 3.2 萬名 18 歲以上族群。嬌生表示，在來自各國的受試者中，僅美國受試者產生 94% 的保護力，若加上其他不同國家受試者，注射加強針後產生的整體保護力為 75%，該公司並未說明存在差異的具體原因。

不過，嬌生指出，施打第 2 劑加強針後，對 Covid-19 重症的保護力仍高達 100%，且耐受性依舊良好，產生的副作用基本上與接種第 1 劑時相當。

嬌生首席科學長 Paul Stoffels 稱，如今有證據顯示，加強針能進一步強化對 Covid-19 的保護力，且可望延長疫苗保護力的延續時間。

嬌生今年初公布臨床試驗結果顯示，其單劑疫苗在美國的保護力為 72%，全球整體保護力為 66%。