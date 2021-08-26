嬌生追加第二劑疫苗試驗告捷 抗體提高9倍

嬌生周三（25 日）表示，根據兩項早期臨床試驗的中期數據，在接種單劑嬌生疫苗後，若追加第二劑疫苗，受試者體內抗體會提高 9 倍。

嬌生表示，此次試驗人群年齡層在 18 至 55 歲以及 65 歲以上，在施打較低劑量的第二劑疫苗後，產生抗體的反應明顯增加，比接種單劑疫苗者 4 周後產生的抗體「高出 9 倍」。

儘管疫苗試驗數據傳喜訊，但嬌生並未提及第二劑疫苗對變種病毒 Delta 與人體安全的潛在影響，而且兩項臨床試驗報告也尚未經過同儕審查 (peer-reviewed)。嬌生對此表示，這些結果是基於兩項試驗的中期階段得出。

嬌生旗下楊森藥廠（Janssen）疫苗研發部負責人 Mathai Mammen 博士在一份聲明中表示，施打單劑嬌生疫苗後，人體在 8 個月內會產生大量抗體，而透過第二劑疫苗追加施打，抗體反應還能進一步提升。

Mammen 也說，期待公共衛生官員討論嬌生新冠疫苗的潛力，能在第一劑疫苗接種後透過第二劑疫苗施打獲得更持久的保護力。

嬌生表示，目前正與美國疾病管制與預防中心（CDC）、美國食品藥品監督管理局（FDA）、歐洲藥品局（EMA）、世界衛生組織（WHO）與其他衛生當局合作，提供嬌生第二劑疫苗。

不過部分科學家擔心，先前接種嬌生單劑新冠疫苗的民眾可能需要再次施打追加劑量。紐約大學的研究團隊發現，接種單劑嬌生疫苗的血液樣本中，有多數樣本對 Delta 與其他另外幾個變種病毒的中和抗體含量較低。

周三午盤截稿前，嬌生 (JNJ-US) 股價小跌 0.8%，每股暫報 173.99 美元。