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美財政部首度制裁加密貨幣交易所

鉅亨網編譯羅昀玫
美財政部首度制裁加密貨幣交易所 (圖片：AFP)
美財政部首度制裁加密貨幣交易所 (圖片：AFP)
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週二 (21 日) 美國財政部宣布，將制裁一家加密貨幣交易所 Suex，理由是 Suex 涉嫌為網路攻擊洗錢，這是針對虛擬貨幣交易所的首次舉措。

美國財政部週二指出，加密貨幣交易所 Suex 幫助涉及至少 8 種勒索軟體的非法洗錢交易，該公司 40% 以上的已知交易歷史「與非法行為者有關」。

Suex 總部位於捷克，但實際上在俄羅斯營運，Suex 於在愛沙尼亞許可的虛擬資產服務提供商 Izibits OU 公司所有權下開始經營。

美國財政部稱，儘管大多數虛擬貨幣活動是合法的，但促進這些支付的技術可能會被不法之徒利用，加密貨幣交易是分散式的，比傳統金融機構進行的交易更難追蹤。

美國財政部表示，僅在 2020 年，勒索軟體支付總額就超過 4 億美元，為 2019 年的 4 倍多。

勒索軟體為一種網路病毒，旨在控制使用者的電腦或加密數據，隨後要求使用者支付贖金，以恢復正常作業。

財政部制裁 Suex 採取的行動外，還更新企業如何應對勒索軟體攻擊的指導，即強烈鼓勵受害者和相關公司盡快向執法機構通報此事件、全力配合，以及停止支付贖金。

美國面臨的網路攻擊日益猖獗，自去年爆發的 SolarWinds 供應鏈攻擊、今年年初微軟 Exchange Server 遭受大量攻擊，5 月初美國最大的燃料管道系統商 Colonial Pipeline 遭駭客攻擊，以色列間諜情報公司 NSO Group 開發間諜軟體「飛馬」入侵 iPhone 等 iOS 設備等。

美政府提出一項措施，要求政府承包商和關鍵基礎設施公司揭露網路攻擊，同時給予有限的安全保障，使其免於因這些揭露而收到法律訴訟。

截稿前，比特幣下跌超過 2%，暫報 42,853 美元以太幣亦跌逾 2%，暫報 3,015 美元。美國加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 上漲 1.10%，暫報每股 239.21 美元。 

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