〈美股熱門股〉DraftKings收購同業受阻跌7% 康菲石油因收購喜訊漲4%

DraftKings 收購同業受阻 挫跌 7.42%

美國線上博弈公司 DraftKings(DKNG-US) 周二 （21 日）向英國博弈同業 Entain 提議價值 224 億美元的收購案，但在該筆交易可能受阻消息傳開後，DraftKings 股價重挫 7.42% 至每股 52.77 美元。

華爾街日報（WSJ）報導，DraftKings 的競爭對手米高梅國際度假村（MGM Resorts International）(MGM-US)，先前曾向 Entain 提出收購但最終破局，之後米高梅集團便與 Entain 成立合資企業 BetMGM 建立合作關係。

米高梅集團周二表示，Entain 是獨家合作夥伴，任何與競爭對手交易都須經批准。不過米高梅集團也表示，會在合適的情況下與 Entain、DraftKings 洽談，找到達成彼此目標的解決方案。

這意味著 DraftKings 與 Entain 收購案恐怕面臨障礙。DraftKings 發言人僅證實有此收購提議，但拒絕進一步置評，而 Entain 則警告，雙方恐無法達成收購協議。

不過，倘若交易順利達成，DraftKings 將能夠迅速向國際博弈市場擴張，因為 Entain 擁有在 27 個國家營運的執照，以及線上博弈技術。

康菲石油因油田收購喜訊 上漲 3.96%

康菲石油 (COP-US) 因收購荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 二疊紀盆地油田資產的喜訊加持，周一股價上漲 3.96% 至每股 59.33 美元。

康菲石油此次砸下 95 億美元價格收購殼牌油田資產，該交易將使康菲石油明年的日產量增加 20 萬桶原油，躍升為全球最大的二疊紀原油供應商之一，產量媲美雪佛龍和先鋒自然資源。

以目前油價與預計產量計算，康菲石油明年從收購業務產生的自由現金流預估為 19 億美元，此外該公司還宣布將股利提高 7% 至每股 0.46 美元。

殼牌上游業務主管 Wael Sawan 表示，在殼牌手上的油田資產中，二疊紀盆地油田算是「小規模的」，若要真正實現石油資產的全部價值，需要規模。

Sawan 補充說，這筆交易帶來的現金流相當於二疊紀盆地油田資產營運 10 年以上的價值，此外殼牌在一份聲明中表示，預計在第四季交易完成後，所得資金將額外撥出 70 億美元用於股東分紅。

迪士尼新節目數量縮水 下跌 4.17%

迪士尼 (DIS-US) 執行長 Bob Chapek 周二表示，由於受新冠變種病毒 Delta 影響，新節目製作延期，股價下跌 4.17% 至每股 171.17 美元。

Chapek 在高盛 Communacopia 虛擬會議上說：「我們的電視集團正在製作數百個新節目...... 但新冠變種病毒 Delta 使疫情再度升溫影響部分節目製作，因此我們第四季推出的節目會比預期的少。」

Chapek 補充說，這些影響只是短期的，並表示看好公司推出的串流媒體服務 Disney+，對長期訂閱人數成長「非常樂觀和有信心」，但可能會出現比預期「稍多的噪音」。