 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

Zoom砸147億美元併Five9 美政府啟動國安審查

鉅亨網編譯余曉惠
Zoom砸147億美元併Five9 美政府啟動國安審查 (圖:AFP)
Zoom砸147億美元併Five9 美政府啟動國安審查 (圖:AFP)
Tag
Zoom美中美國中國產業視訊會議中資收購併購Five9FCC司法部電信通訊監管國安國家安全

美國政府機關信函顯示，美國司法部正在審查視訊會議服務商 Zoom 重金收購雲端客服軟體商 Five9 的交易，以釐清 Zoom 與中國的關聯是否帶來潛在的國家安全風險。

華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，美國聯邦通訊委員會 (FCC) 在 8 月 27 日一封信中透露，美國司法部一個負責重大資料傳輸案審查、被暱稱為「電信團隊」(Team Telecom) 的專門委員會，正在審查 Zoom 以 147 億美元收購 Five9 交易是否威脅美國的國家安全或執法利益。

收購案目前因審查而暫緩。該委員會全名為「美國通訊服務業外國參與審查委員會」(the Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States Telecommunications Services Sector)。

Zoom(ZM-US) 周二收盤下跌 0.87% 至每股 278.24 美元，Five9(FIVN-US) 也下跌 0.83%，以每股 170.17 美元作收。

Zoom 發言人周一證實，收購案正在接受主管機關審查，該公司已經向好幾個機關提交申請核准文件，預期將在明年上半年獲得主管機關許可，仍可按照預定時間完成交易。Five9、FCC 和美國司法部未回應。

美國政府正在加強審查 Zoom 與中國的關係，北京當局也正在加強對科技業的監管力道。通訊業專家說，Zoom 和該專門委員會的任何談判，都可能讓該公司淪為美國和中國的目標。

Five9 因為獲得 FCC 授權作為連接國內外網路的營運商，因而在申請權限轉移給 Zoom 的過程中，引發國安調查。

代理諮詢業者 ISS 上周五建議 Five9 股東投票反對此收購案，理由是隨著疫情緩解、經濟解封，Zoom 的成長前景有疑慮。ISS 並指出，此交易因為 Zoom「在中國龐大的營運規模」而附帶政治風險。

Zoom 視訊會議軟體在疫情期間成為家喻戶曉的服務，每日活躍用戶一度突破 3 億人次。但上個月發布第 2 季財報時，Zoom 發布的營收預測遜於市場預期，原因是疫情趨緩可能使小企業和消費者減少用量。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
Zoom Video Communications Inc - Class AUS-ZMFive9 IncUS-FIVN
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞