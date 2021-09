Zoom砸147億美元併Five9 美政府啟動國安審查

美國政府機關信函顯示,美國司法部正在審查視訊會議服務商 Zoom 重金收購雲端客服軟體商 Five9 的交易,以釐清 Zoom 與中國的關聯是否帶來潛在的國家安全風險。

華爾街日報 (WSJ) 獨家報導,美國聯邦通訊委員會 (FCC) 在 8 月 27 日一封信中透露,美國司法部一個負責重大資料傳輸案審查、被暱稱為「電信團隊」(Team Telecom) 的專門委員會,正在審查 Zoom 以 147 億美元收購 Five9 交易是否威脅美國的國家安全或執法利益。

收購案目前因審查而暫緩。該委員會全名為「美國通訊服務業外國參與審查委員會」(the Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States Telecommunications Services Sector)。

Zoom(ZM-US) 周二收盤下跌 0.87% 至每股 278.24 美元,Five9(FIVN-US) 也下跌 0.83%,以每股 170.17 美元作收。

Zoom 發言人周一證實,收購案正在接受主管機關審查,該公司已經向好幾個機關提交申請核准文件,預期將在明年上半年獲得主管機關許可,仍可按照預定時間完成交易。Five9、FCC 和美國司法部未回應。

美國政府正在加強審查 Zoom 與中國的關係,北京當局也正在加強對科技業的監管力道。通訊業專家說,Zoom 和該專門委員會的任何談判,都可能讓該公司淪為美國和中國的目標。

Five9 因為獲得 FCC 授權作為連接國內外網路的營運商,因而在申請權限轉移給 Zoom 的過程中,引發國安調查。

代理諮詢業者 ISS 上周五建議 Five9 股東投票反對此收購案,理由是隨著疫情緩解、經濟解封,Zoom 的成長前景有疑慮。ISS 並指出,此交易因為 Zoom「在中國龐大的營運規模」而附帶政治風險。

Zoom 視訊會議軟體在疫情期間成為家喻戶曉的服務,每日活躍用戶一度突破 3 億人次。但上個月發布第 2 季財報時,Zoom 發布的營收預測遜於市場預期,原因是疫情趨緩可能使小企業和消費者減少用量。