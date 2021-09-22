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CNBC調查：縮減購債將於11月宣布 估明年底升息

鉅亨網編譯段智恆
CNBC調查：縮減購債將於11月宣布 估明年底升息(圖片：AFP)
CNBC調查：縮減購債將於11月宣布 估明年底升息(圖片：AFP)
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Fed聯準會升息縮減購債通膨股市債券殖利率美國經濟新冠疫情Delta

CNBC 周二（21 日）公布的一份調查顯示，多數市場投資人認為，美國聯準會（Fed）將不會本周宣布縮減購債計畫，而是等到 11 月才會宣布且 12 月開始施行。

8 月時多數人普遍預 Fed 將在 9 月宣布縮減購債，不過在變種病毒 Delta 出現致使疫情升溫後，預測風向改變，現在多數人認為 Fed 的縮減購債要到 11 月才宣布。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席金融經濟學家 Kathy Bostjancic 說：「Fed 官員面臨的挑戰是，在 FOMC 內部意見分歧的情況下，縮減購債的時機將與最終升息時間點脫鉤。」

CNBC 調查報告中，有少數人認為 Fed 正冒通膨的風險。

Brean Capital 首席經濟顧問 John Ryding 說：「Fed 的寬鬆政策可能會導致通膨率超過 2%，想要扭轉這種局勢可能要付出昂貴代價，而且該政策對創造就業並未有任何好處。Fed 將進一步陷入困境，而在這個時候可能會犯下重大的政策錯誤。」

儘管存在通膨升溫的擔憂，市場仍預計在明年底前 Fed 不會祭出升息措施，事實上自今年初經濟重啟以來，市場對升息的預計已有所緩解。

今年 4 月 CNBC 調查顯示，預計明年將升息兩次，每次升息 1 碼，但最新調查顯示升息預測變成 1 次，這可能是受到 Delta 病毒影響，受訪者下調對今年的經濟成長預期。

今年 GDP 受 Delta 病毒拖累，明年可望復甦

最新調查預估 2021 年的國內生產毛額（GDP）為年增 5.7%，較 7 月調查數據低近 1 個百分點。

受訪者表示，由於將 Delta 病毒影響列入考量，因此把預期 GDP 下調 0.65 個百分點。

不過 Pictet Wealth Management 資深美國經濟學家 Thomas Costerg 表示，美國消費者狀況良好，未來也將繼續維持下去，美國經濟不再需要柺杖了（政策輔助）。

受訪者表示，美國經濟將在明年恢復成長，2022 年的 GDP 預期從 7 月的 3.4% 上升至 3.7%。雖然大多數人表示通膨是暫時的，但也認為 Fed 應透過縮減購債應對通膨升溫危機，預計今年消費者物價指數年增近 4.4%，不過明年將回落至 3%。

Robert Fry Economics 經濟學家 Robert Fry 表示，他不認為通膨能在經濟沒有出現衰退的情況下回到 Fed 的 2% 目標水準。

標普 500 指數今年底有望突破 4,500 點

至於股市方面，受訪者預計標普 500 指數將在今年底突破 4,500 點、明年底將升至 4,765 點，此外，美國 10 年期公債殖利率在明年底也會略高於 2%。

The Colony Group 首席市場策略師 Richard D. Steinberg 認為，如果 Fed 採取逐步縮減購債的政策，股市將保持吸引力。他表示，由於消息傳遞緩慢而穩定，股市可能會從容應對，相較來看，長期債券仍缺乏競爭力。

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