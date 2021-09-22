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疫情+供應鏈混亂 全球第三大糧商：原物料將進入高波動週期

鉅亨網編譯張博翔
疫情+供應鏈混亂干擾 全球第三大糧商：原物料將進入高波動週期（圖：AFP）
疫情+供應鏈混亂干擾 全球第三大糧商：原物料將進入高波動週期（圖：AFP）
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原物料路易達孚LDC波動大宗商品

全球第三大糧商路易達孚 (LDC) 的執行長 Michael Gelchie 周二 (21 日) 表示，在面臨疫情、總體經濟政策不確定性、供應鏈中斷衝擊之際，原物料商品市場將進入劇烈波動時期。

Gelchie 表示：「現階段與 2010 - 2011 年不同，我們很可能處於波動性上升的時期。」持續的疫情浪潮、航運擁堵，以及聯準會 (Fed) 何時開始逐漸減少貨幣支持等不確定性，都進一步加劇波動性。

Gelchie 說，目前仍不一定會看到供應鏈正常化，此外，大宗商品、能源價格大幅上漲也與低碳經濟轉型有關，所有相關的基礎建設都需要資金。

受惠於原物料價格上漲和主要作物強勁需求，該公司上半年獲利大幅成長，但仍遠低於 10 年前的高峰。

Gelchie 拒絕預測今年底展望，僅指出油價居高不下，使油菜籽獲利依舊堅實。

LDC 9 月完成向中東主權基金 ADQ 出售股份，是該集團 170 年歷史上引進首位非家族股東，此舉措使業績改善，進一步緩解該集團財務壓力。

Gelchie 表示，與 ADQ 的交易將讓 LDC 償還 10 億美元營運債務，這將有助於加快 LDC 的投資。ADQ 在九人董事會中獲得四個席位，ADQ 與 LDC 的交易還包括向阿拉伯聯合大公國的糧食供給專案。

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