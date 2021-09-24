 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

WSA：8月全球粗鋼生產年減1.4% 中國持續萎縮

鉅亨網編譯陳達誠
WSA：8月全球粗鋼生產年減1.4% 中國持續萎縮 (圖片：AFP)
WSA：8月全球粗鋼生產年減1.4% 中國持續萎縮 (圖片：AFP)
Tag
鋼鐵WSA世界鋼鐵協會粗鋼中國印度日本美國歐盟環保碳排放限產

《日本經濟新聞》24 日報導，根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 截至 9 月 24 日之前所整理出的全球 64 個國家地區的 2021 年 8 月份粗鋼產量，較去年同期減少 1.4% 至 1.568 億公噸，睽違 13 個月遜於去年同期。

而實施限產的中國，則持續出現萎縮。

占全球粗鋼產量一半以上的中國為減少二氧化碳排放量，目前正大舉實施限產。有鑑於此，今後全球的粗鋼產量、仍很有可能維持著低於去年同期的下滑走勢。

全球粗鋼生產自 2020 年 7 月以來、總產量再次低於去年同期，主因在於中國的產量減少，中國 8 月的粗鋼生產年減 13.2% 至 8320 萬公噸。

中國為讓該國 2021 年的整體粗鋼產量低於去年，因而在政府主導下要求鋼鐵製造商們實施減產，其背後原因和環保意識抬頭有關。減產作法已深入中國寶武鋼鐵集團等大型企業，中國粗鋼生產連續兩個月低於去年同期。

其他國家的粗鋼生產，則是因為去年的疫情影響而持續回彈，已連續多月超越去年同期。其中，印度 8 月的粗鋼生產年增 8.2% 至 990 萬公噸、日本年增 22.9% 至 790 萬公噸、美國年增 26.8% 至 750 萬公噸、歐盟年增 27.1% 至 1160 萬公噸。這和過去在 2020 年，中國獨霸市場的狀況已稍有不同。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞