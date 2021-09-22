綠能轉型跨大步 中國計劃停止在海外新建燃煤發電廠

中國國家主席習近平周二 (21 日) 在聯合國會議上表示，中國將計劃停止在海外新建燃煤發電廠，並擴大對貧窮國家的支持，幫助這些國家發展再生能源，加速脫碳。

習近平表示：「中國將擴大對其他發展中國家的低碳能源開發的支持，未來也不會在海外新建燃煤發電廠。」中國去年承諾 2060 年將實現碳中和，但在短期如何實踐上面臨社會壓力。

今年上半年中國便不再向一帶一路政策的煤炭專案注資。這項新決定意味著全球少數煤炭開發資金來源可能正在枯竭，綠色金融國際研究院數據顯示，目前所有燃煤電廠超過中 70% 仰賴中國資金。

美國氣候特使凱瑞 (John Kerry) 和聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議 (COP26) 主席岑浩文 (Alok Sharma) 近期都前往中國尋求新的綠能轉型承諾。

作為全球人口最多、最大的溫室氣體排放國，在綠能轉型上，中國勢必能比其他國家做得更多，以幫助地球避免走向極端氣候變遷。中國認為，已開發國家需要有更多舉措來減少自身污染，同時籌集更多資金來幫助貧窮國家脫碳。

美國總統拜登同日也在聯合國承諾，將花費兩倍的資金資助較貧窮的國家應對氣候變遷。土耳其總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 表示，該國議會將全力在下個月批准巴黎氣候協議。

各國都正試圖在 COP26 舉辦前達成逐步淘汰煤電的協議，以保持巴黎氣候協議的碳排放量目標。

中國煤炭消費量今年可能創下歷史新高，但習近平的新承諾為 COP26 達成共識注入新希望，原先各國擔憂美中之間的緊張關係可能會放慢減碳力道、解決甲烷外洩等環境問題的進展。

中國仍在制定官方零碳排放長期計畫，目前中國計劃 2025 年目標每單位 GDP 碳排放量將減少 18%，單位 GDP 耗能降低 13.5%，此外，非化石燃料能源使用量提高至 20%。