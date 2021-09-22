〈美股盤後〉逢低回補力道不足 道瓊標普尾盤紅翻黑

歷經全球股市前一日的猛烈拋售，華爾街持續評估恒大危機與聯準會 (Fed) 利率會議可能帶來的風險，週二 (21 日) 隨著早盤逢低回補帶動下，美股主指齊揚，但尾盤賣壓再出，道瓊、標普悉數回吐早前漲幅、小幅收黑。

政經消息方面，美國眾議院民主黨週二就一項法案進行投票，該法案包括將暫停美國債務上限直至國會選舉後，並為政府提供臨時資金以避免本月底關門。

美國總統拜登週二於聯合國大會發表演說，他指出世界正處於歷史的轉折點當中，美國期望與各國合作因應對抗疫、氣候變化、侵害人權等議題，但不尋求新冷戰。

另外，美國農業部部長維爾薩克 (Tom Vilsack) 於農業展望論壇表示，根據美中第一階段協議，中國承諾在 2017 年 1860 億美元的美國進口商品和服務規模基礎上，在 2020 和 2021 年兩年中增加從美國進口 2000 億美元，但中國沒有達到第一階段的要求，美方將持續向中國施壓。

拜登提名前國防部官員艾斯特維茲 (Alan Estevez) 擔任商務部負責工業暨安全事務次長，艾斯特維茲週二在參議院的聽證會上表示，他將致力於加強對關鍵技術的控制，改善美國供應鏈的彈性，特別是半導體，預期華為仍會被列在貿易黑名單上。

同時，被提名為商務部負責出口管理的助理部長肯德勒 (Thea Kendler) 週二矢言不讓關鍵技術落入中國之手。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.29 億例，死亡數突破 470 萬例。美國累計確診超過 4236 萬例，累計死亡數超過 67.7 萬。印度累計確診超過 3350 萬例，巴西累計確診 2124 萬例。

週二 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 50.63 點，或 0.15%，收 33,919.84 點。

那斯達克指數上漲 32.5 點，或 0.22%，收 14,746.4 點。

標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.08%，收 4,354.19 點。

費城半導體指數上漲 6.8 點，或 0.20%，收 3,345.0 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，能源、醫療保健和非必需消費品板塊領漲，工業、通訊服務和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅亞馬遜獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.34%；臉書 (FB-US) 漲 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.36%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.17%。

道瓊成分股多收黑。迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17%；3M (MMM-US) 下跌 1.17%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.16 %；思科 (CSCO-US) 下跌 1.13%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.68%。

費半成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 跌 0.21%；AMD (AMD-US) 漲 1.25%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.24%；美光 (MU-US) 跌 0.32%；高通 (QCOM-US) 跌 0.76%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.63%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.23%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.35%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.28%。

企業新聞

迪士尼 (DIS-US) 下跌 4.17% 至每股 171.17 美元，跌幅創 5 月以來最大。迪士尼警告，新冠疫情導致製作速度放緩，新節目數量比迪士尼最初預計要少，預測第四季串流媒體訂戶增長將低於預期。

恒大 ADR (EGRNY-US) 週二續跌 10.54% 至每股 7.60 美元。高盛預測，中國恒大為全球投資者當前面對的最大下行風險，但避險基金橋水創辦人達里歐 (Ray Dalio) 則認為，恒大危機是可控的。

Zoom Video (ZM-US) 下跌 0.87% 至每股 278.24 美元。週二外媒傳出，美國司法部領導的跨單位審查小組「Team Telecom」正以國安為由審查視訊會議軟體業者 Zoom Video 與雲端軟體業者 Five9 的併購案。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 0.49% 至每股 164.53 美元。該公司公布數據顯示，第 2 劑的嬌生疫苗能增強 18 至 55 歲成年人的抗體反應，受測者防護力能提升至 94%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.34% 至每股 143.43 美元。蘋果傳出正在研發 iPhone 新功能，包括協助檢測憂鬱症等精神疾病。

經濟數據

美國 8 月營建許可月增率報 6.0％，預期 - 2.2%，前值 2.3%

美國 8 月營建許可總數報 172.8 萬戶，預期 159.5 萬戶，前值 163 萬戶

美國 8 月新屋開工年化月增率報 3.9％，預期 0.6%，前值 - 6.2%

美國 8 月新屋開工年化總數報 161.5 萬戶，預期 154.3 萬戶，前值 155.4 萬戶

上圖：新屋開工月增率，下圖：營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 表示：「投資者在等待 Fed 明天的最新決策，以及中國政府如何應對恒大危機，市場仍處於緊張狀態。」

一些投資者警告稱，未來幾個月恒大將會帶來更多的影響。Nuvest Capital 投資組合經理 Dave Wang 稱：「恒大並非單一獨立事件，預計將會有更多的房地產開發商違約危機，市場正在消化可能蔓延的影響。」

Albion Financial Group 投資長 Jason Ware 提到：「如果投資人選擇拋售，就可能錯過經濟仍在擴張的事實，是的，經濟復甦放緩，但仍可能持續擴張，Fed 仍處於全面寬鬆模式，最後一的要點是，美國財政當局仍全力以赴地希望大規模的支出來刺激經濟。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主