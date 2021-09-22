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人民幣中間價再貶166基點 兩天貶逾350基點

鉅亨網新聞中心
人民幣中間價再貶166基點 兩天貶逾350基點(圖片:AFP)
人民幣中間價再貶166基點 兩天貶逾350基點(圖片:AFP)
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人民幣中國離岸在岸美元聯準會鮑爾葉倫

在聯準會召開利率政策會議前夕，投資人擔心貨幣政策可能會出現緊縮的訊號，全球避險情緒高漲，風險性資產全面回軟，美元指數則保持在 93 以上相對強勢位置。而在長假後，周三 (22 日) 中國外匯交易中心將人民幣美元中間價調貶 166 基點，報 1 美元兌 6.4693 人民幣

聯準會將在台灣時間周四結束為期兩天的會議。之前聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，今年內有機會縮表，而投資人正在等待更多細節。摩根士丹利稱，預計 S&P 500 指數將出現 10% 的回檔，如果美國經濟成長出現停滯跡象，則回檔幅度可能會擴大至 20%。

除了聯準會貨幣政策訊號的不確定性外，美國提高債務上限的最後期限逼近，美國兩黨談判結果的不確定性也為金融市場帶來壓力。

之前，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 再次表態希望國會提高債務上限，以避免債務違約造成金融市場動盪。市場大多預期美國國會會像往常一樣提高債務上限。

人民幣中間價在近兩個交易日共計大幅調貶逾 350 基點後，今日早盤離岸人民幣出現反彈。截至上午 10:30 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4736 人民幣，升值 67 基點，幅度 0.1%。

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4711 人民幣，貶值 50 基點，幅度 0.08%。
 

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