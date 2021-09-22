連17凍 9月中國LPR一年：3.85%，五年以上：4.65%

週三 (22 日) 中國人行宣布將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在 3.85% 和 4.65% 不變，符合預期，已連續第 17 個月維持不變。

市調數據顯示有 95% 的受訪人士預測 LPR 報價將按兵不動，剩下 5% 的受訪者則預計一年期 LPR 報價可能下調，主要因為在中國經濟基本面疲軟態勢下，有降低融資成本的需求；同時也有分析人士認為，7 月降准後銀行邊際資金成本下跌，調降一年期 LPR 的動能正在累積。

東方金誠表示，9 月 MLF 利率不動，意味著 9 月 LPR 報價基礎未發生變化。綜合考量到近期銀行邊際資金成本變化、信貸市場走勢，預計 9 月 LPR 報價很高機率保持不變。不過一年期 LPR 利率互換（IRS）較 7 月降準前有所下跌，意味著市場對一年期 LPR 下調的預期正在增加。

東方金誠稱如果第四季中國人行再度實施全面降準，累計效應下一年期 LPR 報價下調的可能性將大幅增加。不過，考慮到目前房地產市場正處調控風暴中，即使一年期 LPR 報價下調，主要針對居民房貸的五年期 LPR 報價也將保持不變。

市場分析指出，中國疫情不斷反覆爆發，福建疫情再起，再加上恆大集團債務危機發酵引發市場對於房地產的憂慮，均對經濟穩增長面臨壓力，使貨幣政策支持基本面仍需有所作為；而在降息機率不高的預期下，面對今年內 MLF 到期壓力上升，降準呼聲仍不絕於耳。

