香港地建會：本周五討論房市問題 不擔心中國出手

針對外媒報導指稱中國政府要求香港地產商合作解決住宅短缺問題，不容許出現囤地、壟斷行為，香港地產建設商會執委會主席梁志堅 21 日晚間接受媒體詢問時表示，該會將於本周五 (24 日) 例行會議討論該事件。

他指出目前不清楚是否有個別會員曾經與中國官員會面，但對中國是否出手管理香港地產的問題不用擔心。他稱，中國最關心是否有開發商囤地，但會員已作出澄清，多家香港大型開發商紛紛捐出農地以增加短期供應，認為開發商一直有與特區政府商討如何增加房市供應。

之前《路透社》報導指出中國召集港資開發商，要求這些地產商將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決房屋短缺問題，以維持社會穩定。

香港房地產市場長期呈現寡頭壟斷，幾家大型開發商佔據大部份大型建案，導致香港房市價格存在一定價格扭曲現象。寡頭壟斷，不光左右房市價格，還對房屋供應有一定影響，某大型港資開發商就被指長期累積新界農地，只買地而不蓋房。

外媒指稱北京當局已經告知這些開發商「遊戲規則」已經改變，在新規則之下，開發商要有新思維，捐地、推廉價住宅都是可以考慮的方案。

受到這個利空消息，本周一香港地產股全數崩盤，是造成港股信心崩潰的主因，在香港新界農地特別多的恆地 (12-HK)、新世界(17-HK) 周一紛紛重挫逾 10%。

