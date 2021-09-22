法德藥高血壓藥獲中國核准 搶攻百億元

法德藥 (4191-TE) 今 (22) 日公告，子公司佛山德芮可製藥開發的高血壓學名藥琥珀酸美托洛爾緩釋片 47.5mg 及 95mg，取得中國藥證，有望成原廠以外首個上市的學名藥，搶攻百億元市場。

琥珀酸美托洛爾緩釋片是常見的高血壓藥物，適應症包括治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、心律不整、有心悸症狀的功能性心臟疾病等。

據統計，去年美托洛爾緩釋片在中國公立醫療機構及中國城市實體藥店銷售額超過人民幣 30 億元 (約新台幣 130 億元)，除了原廠阿斯利康旗下藥品貝他樂克上市銷售外，法德藥子公司佛山德芮可製藥、海南華益泰康藥業及合肥合源藥業都陸續取得藥證，但尚無任何學名藥銷售。

法德藥表示，由於該藥品劑型特殊，量產技術挑戰性高，旗下藥品除了已取得美國 FDA 藥證並開始出貨外，再拿下中國藥證，此外，已與中國四環醫藥集團合作，獨家授權其子公司海南四環醫藥產品總經銷合約。

法德藥指出，四環醫藥集團專注銷售心腦血管藥物，在中國有超過 3000 家代理商，覆蓋 1 萬多家醫院，雙方合作下，有利快速布局市場。

法德藥提到，旗下美托洛爾緩釋片有望成為中國首個上市的降血壓學名藥，未來取得藥證後，會先布局私人醫療院所，後續爭取政府的集中採購標案。