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〈焦點股〉電商旺季+引資三夥伴 網家直奔漲停

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉電商旺季+引資三夥伴 網家直奔漲停。(鉅亨網資料照)
〈焦點股〉電商旺季+引資三夥伴 網家直奔漲停。(鉅亨網資料照)
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電商網家五倍券數位綁定富邦媒PChomemomo

PChome 網家 (8044-TW) 引進策略投資人開發金 (2883-TW)、中華電 (2412-TW) 等參與認購私募普通股，預計募集 10 億元，激勵今 (22) 日股價直奔漲停，攀上 1 個半月新高，此外，數位五倍券今天開放綁定，民眾反應熱烈，市場看好電商第四季營運旺上加旺，富邦媒 (8454-TW) 盤中也大漲近半根停板。

網家 17 日重訊記者會宣布，與中華開發金控、中華電信、廿一世紀數位跨產業結盟，將進一步優化 PChome 金融科技產業布局和獲利結構，此次私募普通股案將募集 10 億元，每股認購價 106.65 元，總共發行 937 萬 6463 股，約占網家已發行股份 7.35%。

電商股今天無懼大盤賣壓，表現抗跌，網家股價率先亮燈漲停，達 126.5 元，為 8 月 6 日以來的高點，盤中逾 4700 張委買單高掛；富邦媒盤中勁揚逾 4%，最高來到 2120 元，穩居台股第四高價股，緊追第三名的信驊。

第四季為電商傳統旺季，有雙 11、雙 12 年度網購大檔期，同時，政府規劃振興五倍券於 10 月 8 日正式上路，預估創造 2000 億元以上的經濟效益，電商業者今年可望分一杯羹，包括 PChome、momo、博客來、東森購物等。

數位五倍券今天開放綁定，民眾反應熱烈，根據經濟部統計，截至中午 12 點止，官網登入人次已突破 350 萬，數位綁定人數高達 63 萬 9668 人，而去年被三倍券排除的電商業者，今年有條件納入使用範圍，將設立網購專區協助小商家振興業績。

創業家兄弟旗下生活市集，也針對五倍券特別設立加碼專區爭搶商機，不過，今天股價開高走低，盤中翻黑下挫；轉投資東森購物的東森，今天湧現賣壓，盤中大跌超過 5%，跌破 36 元。

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