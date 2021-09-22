〈全訊轉上市〉搭國防自主商機在手訂單逾25億元 預計10月下旬掛牌

砷化鎵整合元件廠全訊 (5222-TE) 今 (22) 日召開上市前業績發表會，受惠國防自主商機爆發，國防訂單已至少看到 2024 年，在手訂單逾 25 億元，預計 10 月下旬正式掛牌上市。

全訊董事長張全生表示，國防訂單相對商用需求穩健，目前全訊有近 8 成營收比重來自國防應用，近年也取得多項國防標案，由於國防標案規格嚴謹，需 3-5 年分階段交貨、認列營收，目前國防相關訂單能見度已達 2024 年，在手訂單逾 25 億元。

因應國際情勢動盪，政府近期也積極提升整體國防安全，行政院更在 9 月 16 日通過為期 5 年國產自製軍購特別預算上限達 2400 億元，張全生指出，全訊可望再取得多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單。

張全生表示，全訊深耕高階國防軍用功率放大器市場超過 20 年，可提供政府國防客戶 1-40GHz 不同頻帶、傳輸速度客製化功率放大器晶片、模組及次系統，目前砷化鎵 (GaAs)、氮化鎵 (GaN) 製程產品營收比重約各半，若 PA 單價維持目前水準，毛利率可望維持在 50% 以上。

全訊目前擁有一座 4 吋晶圓廠，製程應用包含砷化鎵、氮化鎵等，今年以來持續受惠國防自主需求，累計前 8 月營收達 5.87 億元，年增 54.39%，此外，為充實營運資金，全訊也將辦理現金增資，預計掛牌後股本將提升至 6.78 億元。